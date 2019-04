Bündnis formiert sich

Lampertheim.Anlässlich der Europawahl am 26. Mai lädt das Lampertheimer Bündnis für Demokratie am Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, in das Schiller-Café zu einer Veranstaltung ein. Unter dem Titel „Europa machen“ wird Wolfgang Freudenberger, Kreisvorsitzender der Europa-Union Bergstraße, darüber informieren, worauf es bei dieser Europawahl ankommt. Ferner wird sich das Bündnis an diesem Tag erstmals vorstellen und formal die Zusammenarbeit begründen (der Südhessen Morgen berichtete am 24. April).

Für Bildung und Toleranz

Im Lampertheimer Bündnis für Demokratie sind Gewerkschaften, Glaubensgemeinschaften, die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien sowie engagierte Einzelpersonen organisiert, um gemeinsam für Demokratie, politische Bildung, Toleranz und Menschenfreundlichkeit zu werben und sich gegen demokratiefeindliche Tendenzen zusammenzuschließen.

Ein internationales kulinarisches Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Interessierte Bürger sind eingeladen. red

