Bürger bestimmen über vitale Innenstadt mit

Lampertheim.Dass sie Bürgerkommune ist, zeigt die Stadt auch beim aktuellen Stadtumbau. „Die Bevölkerung mitnehmen“ ist es, worauf es nach den Worten von Bürgermeister Gottfried Störmer ankommt, wenn es gilt, Ziele für eine attraktivere Innenstadt zu formulieren. Ein weiteres Instrument ist eine Bürgerbefragung, die in der kommenden Woche durchgeführt werden soll.

Zwei Interviewer werden zu diesem Zweck an mehreren Standorten mit Fragebogen auf Bürger und Besucher zugehen, und sie nach ihrer Einschätzung der innerstädtischen Situation, aber auch nach ihren Vorstellungen für ein vitales Zentrum befragen. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Initiative des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), an der sich mehr als 120 Kommunen beteiligen.

„Wir sind der Überzeugung, dass solches Datenmaterial für uns wichtig ist“, unterstreicht Stadtmarketing-Leiter Santo Umberti im Pressegespräch. Laut City- und Eventmanager Dirk Dewald, der seit 1. August im Lampertheimer Stadtmarketing mitarbeitet, handelt es sich dabei um 15 Fragen, die bundesweit einheitlich formuliert wurden. Zusätzlich können die Kommunen zwei Fragen stellen, die sich auf die spezifische lokale Situation beziehen. So werden die Lampertheimer danach befragt, mit welchen besonderen Profileigenschaften sie ihre Stadt verbinden und welche Kriterien für eine vitale Stadt für sie wichtig sind. Zur Auswertung nach Köln sollen am Ende insgesamt 500 Fragebögen geschickt werden. Die Vertreter der Lampertheimer Verwaltung hoffen auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung. Bürger und Einzelhändler sollen per Rundschreiben über die Aktion informiert werden.

Erste Auswertungsergebnisse werden Anfang Dezember zurückerwartet. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die strategischen Überlegungen zum Stadtumbau und in die Neuausrichtung des Stadtmarketings einfließen. Dirk Dewald verspricht sich einen „maßgeblichen Einfluss auf die städtische Entwicklung der kommenden Jahre“. Für wichtig hält der Citymanager auch den direkten Vergleich mit Kommunen, die wie Lampertheim an der Befragung teilnehmen.

Darüber hinaus will das Lampertheimer Stadtmarketing eine eigene Erhebung via Internet durchführen, um auch Bürger außerhalb der Innenstadt an der Befragung zu beteiligen. Laut Bürgermeister Störmer soll das Instrument dazu dienen, die bereits begonnene Bürgerbeteiligung zu vertiefen und durch das Kölner Forschungsinstitut wissenschaftlich abzusichern. Von den Ergebnissen erhoffe man sich eine Feinjustierung der Ziele im Rahmen des Stadtumbaus.

