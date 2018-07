Anzeige

Obendrein koordiniert Neumann den Freiwilligen Polizeidienst. Als Schutzmann vor Ort besucht er Schulen oder ist auf den Straßen unterwegs – zu Fuß und in Uniform. Neumann betreut 18 Schulen in Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. Auch zeigt er Vorschulkindern aus Kindertagesstätten, wie die Polizeiwache organisiert ist. „Sollten Kindertagesstätten aus den Gemeinden Lampertheim, Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Viernheim eine Führung wünschen, dann werden sie auch durch mich geführt“, erklärt Neumann. Tradition sind auch die Rundgänge durch die Polizeistation im Rahmen der Ferienspiele.

Wenn der Polizeioberkommissar auf Achse ist, wird er oftmals von Bürgern angesprochen. Bei der Begegnung erhält er dann auch eine positive Rückmeldung. „Die Bürger begrüßen es, einen Polizeibeamten anzutreffen“, resümiert Neumann. Denn die Präsenz der Polizei gebe ihnen ein Gefühl der Sicherheit.

Verdächtige Beobachtungen

Wenn er in Lampertheim Streife läuft, sucht auch mancher Einwohner ein beratendes Gespräch. So werden Themen wie etwa zum Führerschein angesprochen oder das Fehlverhalten eines Kraftfahrzeugführers. Auch sachdienliche Hinweise jeder Art nimmt Neumann entgegen. Zum Beispiel, wenn ein Einwohner verdächtige Beobachtungen gemacht hat.

Der 55-Jährige möchte der Bevölkerung helfend zur Seite stehen. Neumanns Aufgaben sind also vielfältig. Kürzlich führte er mit Polizeioberkommissar Michael Diehl und Polizeioberkommissar Dieter Müller sowie Nadine Schönhardt und anderen freiwilligen Polizeihelfern die Aktion Fahrradcodierung durch, um Langfingern das Leben schwer zu machen. „Etliche Leute rufen mich auch auf der Dienststelle an“, erklärt Polizeioberkommissar Neumann. Beispielsweise erhält er Anfragen von Eltern in Bezug auf Kindererziehung. Aktuell stellen Interessierte Fragen zum Sinn der Fahrradcodierung. Aber auch bei Großveranstaltungen wie in Fußballstadien sorgt der Schutzpolizist für geregelte Abläufe.

Wie aber schafft es der Polizeibeamte, immer aktiv und souverän zu sein, fair und freundlich aufzutreten? Privat hält er sich fit mit Wandern und Radfahren und die nötige Rückenstärkung erhält er von seiner Familie.

© Südhessen Morgen, Montag, 09.07.2018