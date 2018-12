„Bürger? Das seid auch ihr!“

LAMPERTHEIM.Der kleine Eric macht große Augen, als ihm Bürgermeister Gottfried Störmer das Wort erteilt. Sein Gesicht versteckt er am großen, runden Holztisch im Magistratsraum schüchtern hinter den Händen. Doch schnell findet Eric seinen Mut wieder und stellt seine wichtige Frage. Schließlich ist er ja schon ein Vorschulkind. „Was macht eigentlich der Chef von Lampertheim den ganzen Tag?“ will er vom Bürgermeister wissen.

Eric ist am Freitagmorgen mit seinen Freunden aus der Kindertagesstätte (Kita) Rosengarten zu Besuch im Stadthaus. Dort, wo Bürgermeister Störmer sonst wichtige Fragen mit Stadträten und Politikern bespricht, wollen die Vorschulkinder den Rathauschef und seinen Berufsalltag besser kennenlernen. Der freut sich sichtlich über den „Guten-Morgen-Empfang“ im Chor und den ungewöhnlichen Besuch.

Den neugierigen Jungen und Mädchen erklärt Störmer, dass er nicht Chef von Lampertheim, sondern der Stadtverwaltung ist. „Ein Bürgermeister ist ein Mensch mit besonderem Amt, in das er von den Menschen der Stadt gewählt wird“, lautet seine Amtsbeschreibung. Die Verwaltung wiederum bestünde aus vielen Ämtern wie dem Bau- und Ordnungsamt. „Ich habe dafür zu sorgen, dass alles miteinander funktioniert“, macht er klar. Neben Büroarbeit im Rathaus gehörten dazu vor allem Besprechungen außer Haus mit Kollegen oder beim Kreis, auch Besuche von Vereinen und Veranstaltungen stünden auf dem Plan. „Das füllt schon die Tage der Woche aus“, so Störmer.

Was aber ein Bürger überhaupt ist, fragen die Kleinen. „Das seid auch ihr“, sagt das Stadtoberhaupt. Jedes Kind hatte eine Frage vorbereitet. Amelie etwa wollte wissen, warum das Rathaus überhaupt Rathaus heißt. Das komme vom Rat, der darin seit Jahrhunderten tage, weiß Störmer. Er erklärt den Kindern auch, dass auch Rosengarten mit der Bürgerkammer einen solchen Rat hat. Die will der Kindergarten bald besuchen und im Stadtteil in Sachen Kinderbeteiligung anklopfen. Einen eigenen Kinderrat, bestehend aus den ältesten Vorschulkindern, hat die Betreuungseinrichtung in Rosengarten schon. „Wir schauen auch, dass alles funktioniert und helfen anderen“, erzählt Amelie dem Bürgermeister. Fast wie Störmer im Rathaus, finden die Kleinen. Mit einem „Adventskalender der guten Taten“ versorge man außerdem Tiere oder helfe anderen Menschen. Außerdem habe der Kinderrat Regeln wie die Stopphand eingeführt. Für so viel Engagement und „tolle Ansätze auch für die Erwachsenenwelt“ gab es von Störmer jede Menge Lob. Er bekam dafür noch ein Geschenk: Ein blaues Licht, das an die UN-Kinderrechtskonvention erinnern soll, und das Lied „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. ksm

