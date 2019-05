Bürger entscheiden

Lampertheim.Die drei Kandidaten für das Amt des Lampertheimer Bürgermeisters präsentieren sich bei der Podiumsdiskussion des Südhessen Morgen am Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle. Amtsinhaber Gottfried Störmer tritt gegen seine Herausforderer Marco Steffan und Lothar Pfeiffer an. Sie stellen sich Fragen zu aktuellen städtischen Entwicklungen und werden ihre Vorstellungen erläutern, die sie nach einem Wahlerfolg in den unterschiedlichen Bereichen umsetzen wollen.

Die Wahl des Bürgermeisters findet am Tag der Europawahl statt, also am Sonntag, 26. Mai. Wird eine Stichwahl nötig, würden die Wahllokale drei Wochen später, also am 16. Juni, ein weiteres Mal geöffnet. Die Amtszeit von Stelleninhaber Gottfried Störmer endet mit Ablauf des 30. November. urs

© Südhessen Morgen, Montag, 06.05.2019