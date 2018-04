Bürger feiern ihren Stadtteil

Anzeige

Im Beamtenbau selbst wird Marlies Walkowiak ihre Illustrationen ausstellen, die sie für die Jubiläumsfestschrift entworfen hat. Auch andere Künstler des Stadtteils wollen im historischen Gebäude ihre Werke präsentieren. Im Innern wird auch eine Lautenspielerin zu hören sein. Der Lampertheimer Architekt Franz-Rudolf Braun, der den ehemaligen Schlossbau erworben hat, um ihn zu sanieren, wird durch die Räumlichkeiten führen.

Dank sagte die Vorsitzende der Bürgerkammer in Neuschloß, Carola Biehal, gestern den Sponsoren, vor allem der Volksbank Darmstadt-Südhessen und der Sparkasse Worms-Alzey-Ried sowie den Vertretern von cultur communal, Rolf Hecher und Ludwig Baumgartner, für die Unterstützung der Festivitäten.

Bereits am 5. Mai werden die Neuschlösser den Geburtstag ihres Stadtteils feiern, und zwar in Form eines Familienfestes an der Grillhütte. Dort wollen sich die Bewohner in lockerer Atmosphäre begegnen, für die Kinder gibt es ein eigenes Programm. Waldpädagoge Mirco Klein bietet Führungen an, es gibt ein Waldrätsel. Die Bläserklasse des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums spielt auf, und der Neuschlösser Verein „Die Meute“ wird die Festbesucher verköstigen.

Von einer 500-Jahr-Feier des Stadtteils wissen die Vertreter der Bürgerkammer und Initiatoren des diesjährigen Jubiläum nichts. Hatte der Stadtteil vor 50 Jahren doch bei weitem nicht das Format wie heute, erinnert Carola Biehal. Aus einer kleinen Ansiedlung hervorgegangen und von der knapp 100 Jahre währenden Produktion durch die chemische Industrie geprägt, blühte die Nebenerwerbssiedlung erst in den vergangenen Jahrzehnten auf und entwickelte sich zu einem lebenswerten Stadtteil.

Größte bewohnte Altlast

Wer nach Neuschloß zieht, sucht die Ruhe und die Nähe zur Natur, weiß Bürgerkammer-Sprecherin Biehal. Natürlich erinnert sie beim Rückblick in die jüngste Geschichte des Stadtteils auch an die Altlastensanierung. Neuschloß galt als größte bewohnte Altlast im Land. Dank dem Engagement seiner Bewohner wurde eine beispielhafte Sanierung in Gang gesetzt, die in diesem Umfang heute nicht mehr möglich wäre, wovon Carola Biehal mit Blick auf die aktuelle Gesetzeslage überzeugt ist.

Inzwischen wächst auch über den Sodabuckel, die gesicherte Altlastenhalde am Waldrand von Neuschloß, grünes Gras. Den „Sodabuckel-Blues“, der einst in einem Proberaum der Lampertheimer Musikschule ersonnen wurde, haben die Neuschlösser längst nicht mehr.

Dass Neuschloß einige Male in seiner jüngeren Geschichte eine Vorreiterrolle eingenommen hat, vermerkt Carola Biehal mit unverhohlenem Stolz. Sie verweist dabei auch auf das bislang erfolgreiche Pilotprojekt zur Grundwassersanierung mit einem erstmals in der Praxis erprobten Verfahren. Nicht zuletzt gehe der Stadtteil – zusammen mit Rosengarten – mit der Bürgerkammer als Alternative zum herkömmlichen Ortsbeirat unbetretene Pfade.

Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher sprach gestern in Vertretung von Bürgermeister Gottfried Störmer von einem „Wunder“, für das der Stadtteil in vielfacher Hinsicht stehe. Bürgerliches Engagement, wie es die Bewohner in vorbildlicher Weise an den Tag legten, sei „ein Wert an sich“. In Neuschloß komme der Begriff Heimat in seiner schönsten Bedeutung zum Tragen.

