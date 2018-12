Bürger zeigen großes Herz für kleine Amy

Lampertheim.Seit Kurzem ist die anderthalbjährige Amy Keil wieder zu Hause in Lampertheim. Sie wurde im November in einer Klinik in Baden-Württemberg vom Facharzt für Fußchirurgie und Kinderorthopädie des Deutschen Gelenkzentrums, Wolfram Wenz, operiert. Der Grund: „Amy ist mit Fehlstellungen der Füße, mit sogenannten Klumpfüßen geboren“, erklärt ihr Vater Björn Keil.

Die Fußsohlen von Amy schauten deshalb nach innen. Bereits acht Wochen nach ihrer Geburt erfolgte die erste Operation in einem Universitätsklinikum. „Dieser Eingriff war eine Fehlbehandlung und brachte deshalb keinen Erfolg“, bedauert Mutter Sabrina Keil.

Die Kosten für die erste Operation habe die Krankenkasse übernommen, aber den zweiten Eingriff müssten die Eltern mitfinanzieren. Denn sie mussten zuerst in Vorkasse treten, bevor die Krankenkasse einen Teil erstattete. Björn Keil erklärt: „Zu den Operationskosten kommen ja auch noch die der Nachbehandlungen.“

Auf Gips folgt Schiene

So werden derzeit Amys Beine, von den Füßen bis zu den Oberschenkeln, in Gips gehalten. Es steht bald ein Gipswechsel an und wenn alles gut geht, erhält die junge Lampertheimerin Ende Dezember einen Gehgips. „Nach der Gipstherapie kommt eine Schienentherapie. Schon die Schienen für die Ruhigstellung der Füße sind sehr teuer“, sagt Sabrina Keil.

Alles in allem hätte das Ehepaar Keil eine hohe Summe selbst aufbringen müssen. Hier sprang die Athletes for Charity Stiftung (A4C) ein und übernahm einen beachtlichen Betrag. Die Stiftungsgelder resultierten unter anderem aus Lauf-Aktionen und aus bürgerlichem Engagement; nämlich als die Halloween-Party im Rosenstock zugunsten Amys gefeiert wurde. „Eine Freundin hat uns mit der gemeinnützigen Stiftung und dem Initiator Marco Steffan in Verbindung gebracht“, erzählt Björn Keil.

Scheck in Höhe von rund 5500

Außerdem war die Lampertheimer Familie beim Unternehmen Engelhorn Mode vor Ort und konnte einen Scheck in Höhe von rund 5500 Euro entgegennehmen. Die Summe resultiere aus den Engelhorn & Friends Aktionstagen, in Unterstützung einiger Athleten der A4C-Stiftung. Das Mannheimer Unternehmen überreichte zusammen mit der A4C-Stiftung den Spendenscheck für die anderthalb-jährige Amy.

Sabrina und Björn Keil freuen sich sehr über die vielen finanziellen Zuwendungen. Und dass die Spender und die Stiftungsmitglieder ein so großes Herz haben. Sie bedanken sich ganz herzlich bei allen für ihr Engagement.

