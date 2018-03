Anzeige

Die ehrenamtlichen Vertreter stellten sich und ihre Intention der Bevölkerung im Plenum vor. Manch einer wünschte sich dort jüngere Mitglieder. „Die sind aber nicht da“, konstatierte Helmut Kemnitzer, „also machen wir es“. Erster Stadtrat Jens Klingler lobte die gute Zusammenarbeit in der ersten Legislaturperiode und möchte weiterhin als Mittler zwischen Bürgerkammer und Verwaltung sowie Stadtparlament fungieren. Die Themen bleiben wie Altlastensanierung, Busverkehr und ICE-Trasse.

Streit mit Baufirma

In Sachen Altlasten gab Biehal bekannt, dass die Bepflanzung des Sodabuckels in seiner ersten Phase wie geplant laufe, die Vegetation aber noch regelmäßig überprüft werde. Mit Blick auf die gestrige Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung über den Streit zwischen der Stadt Lampertheim mit einer Klingenberger Baufirma, die den Zuschlag für die Sodabuckelsanierung erhielt, die Arbeiten im Verlauf aber nicht fertig stellte (wir haben berichtet), sprach sich Biehal für den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich aus: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“

Auch die Grundwassersanierung beschäftigt den Stadtteil weiter. Neuere Erkenntnisse hätten das vermutete Schadenszentrum im Ulmenweg bestätigt. Die baulichen Maßnahmen seien abgeschlossen, mit Beginn der warmen Witterung werde die Asphaltdecke dort geschlossen.

Neues gab es auch von der jüngsten Sitzung der Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila) zu berichten. Zwar zögere sich eine Entscheidung um die Streckenführung der ICE-Strecke weiter hinaus, allerdings lagen Helmut Kemnitzer neuste Zahlen zu einer etwaigen Trasse nahe Neuschloß vor. „Von 6 bis 22 Uhr sind auf der Neubaustrecke 150 ICE für den Fernverkehr geplant, in der Nacht 150 Güterzüge“, informierte er.

Auf den Vorschlag seiner Frau Heidrun hin beschloss die Bürgerkammer außerdem, sie und Sonja Hilbert als Vertreter des Stadtteils in den neuen Arbeitskreis der Agendagruppe 21 zu entsenden, der sich speziell um eine Situationsverbesserung der Insekten kümmern soll (wir haben berichtet).

Freudige Neuigkeiten vermeldete die Vorsitzende von der anstehenden 550-Jahr Feier des Stadtteils im Sommer. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, mehrere Plakate für die Feier wurden vorgestellt. Die nächste Bürgerkammersitzung findet am Donnerstag, 12. April, statt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018