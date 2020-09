Bürgermeister diskutieren noch

Lampertheim.Noch nicht abgeschlossen sind die Beratungen der Bürgermeister im Kreis Bergstraße mit dem Landrat, wie in diesem Jahr mit den Weihnachtsmärkten verfahren werden soll. Ein einheitliches Vorgehen war gewünscht. Wie Bürgermeister Gottfried Störmer berichtete, gebe es in einigen Städten Überlegungen trotz Pandemie Weihnachtsmärkte auszurichten. Und auch Lampertheim überlege aktuell, wie ein solcher Markt pandemiegerecht organisiert werden könnte. Hierzu führe das Stadtmarketing Gespräche – auch mit möglichen Ausstellern – und das Ordnungsamt spiele durch, wie ein solcher Markt zu regeln sein könnte. Die Erfahrungen vom Kerwe-Wochenende hinsichtlich der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sollen in die Entscheidung einfließen, so Störmer. swa

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020