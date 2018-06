Anzeige

Lampertheim.Zur Stifterversammlung hatte der Vorstand der seit elf Jahren bestehenden Lampertheimer Bürgerstiftung seine Mitglieder eingeladen – zum einen, um ein Fazit des Jahres 2017 zu ziehen, zum anderen, um über geplante Aktivitäten zu berichten. Erich Maier als Vorsitzender übernahm die Begrüßung der Mitglieder und des Bürgermeisters Gottfried Störmer als Vorsitzenden des Stiftungsrates.

Die finanzielle Situation der Stiftung stand als erster Punkt auf der Agenda, den Sachstand erläuterte Schatzmeister Ralph Butz. Detailliert mit umfangreichem Zahlenmaterial unterrichtete er die Mitglieder über die positive Finanzlage des Vereins. Positiv vor allem wegen einer Erbschaft in Bar- und Immobilienvermögen. Das bedeutet natürlich auch, dass der Vorstand in Eigentümerversammlungen von zwei Eigentumswohnungen sowie in die Betreuung der Wohnungen involviert wird. Das drückt sich auch in der Finanzplanung für 2018 aus, in der eine relativ hohe Rücklage für Instandhaltung der Immobilien eingeplant wurde.

Erich Maier oblag es anschließend, der Versammlung Rechenschaft über die Projekte von 2017 sowie die Planung für 2018 zu geben. So gehöre die Installation der Schilder „Historisches Lampertheim“ genauso dazu, wie die Aktion „Nehmen Sie Platz“, bei der zwei weitere Bänke aufgestellt wurden. Ein Highlight ist mittlerweile das von der Stiftung initiierte Neujahrskonzert in der Hans-Pfeiffer-Halle. Bei der „Courage-Verleihung“ wurden das Engagement der Hospiz-Initiative und der Flüchtlingshilfe sowie des jungen Trainers einer Flüchtlingsmannschaft finanziell gewürdigt. Talentförderung bei der Musikschule war ein weiteres Anliegen.