Bürgerstiftung präsentiert neue Infotafel

Lampertheim.Die siebte Informationstafel, gefertigt im Rahmen des Projekts „Historisches Lampertheim“, hat die Bürgerstiftung mit ihrem Vorsitzenden Erich Maier sowie den Vorständen Elzbieta Liermann und Dieter Goll an der St. Andreas- Kirche installiert.

An den großen Sohn der Stadt, Pater Alfred Delp, soll die Tafel erinnern und zugleich ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Der Einweihung wohnten auch die Familienangehörige des Paters, Hubert, Holger und Fritz Delp sowie Lilo Wohlfahrt geb. Delp und Pfarrer Christian Rauch bei.

Erich Maier erinnerte bei der Übergabe an das Wirken des Paters und dessen Verbindung zum Kreisauer Kreis des Widerstands gegen das Hitlerregime. Die Partnerschaft mit der heutigen polnischen Stadt Swidnica (ehemals Kreisau) kam auch aus diesem historischen Hintergrund zustande. Maier verwies auf die Aktivitäten der Bürgerstiftung, die die Geschichte von Lampertheim lebendig halten will, indem sie beispielsweise entsprechende Hinweistafeln aufstellt.

Mit Alfred Delp verbunden

Zu den Aktivitäten der Bürgerstiftung gehörte auch die Unterstützung bei der Neugestaltung des Alfred-Delp-Platzes anlässlich des 75. Todestages des Widerstandspfarrers. Christian Rauch fühlt sich mit dem Leben und Schicksal von Alfred Delp verbunden. Nicht vergessen ist die Ausstellung in der Delp-Kapelle im Februar dieses Jahres mit persönlichen Gegenständen des Paters und die Erinnerungsfeiern anlässlich des 75. Todestages.

„Nicht schlafend, sondern wachsam müssen wir sein im Gedenken an den Pater“, so Rauch. Sein unermüdliches Wirken für die Werke Gottes begreifen und schätzen lernen, was er getan hat, wünschte sich der Pfarrer und verwies zusätzlich auf das Bestreben Delps für eine bessere Welt. Ausdrücklich bedankte sich Rauch bei der Bürgerstiftung für deren Aktivitäten. Als hilfreiche Information für Besucher bezeichnete er die Informationstafel und hoffte zugleich, dass damit auch eine Anregung zum Besuch der Kapelle gegeben ist. Wenn er abends die Kapelle zuschließt, brennen immer noch Kerzen, berichtet Pfarrer Rauch, ein Zeichen, das die Erinnerung an Delp immer noch lebendig ist.

Die Tafel bietet auch eine Fülle von Informationen. Nicht nur die bauliche Geschichte der Kirche wird hier dokumentiert, sondern insbesondere der Bau und die Einweihung der Kapelle im Februar 1965 durch Kardinal Volk stehen im Vordergrund. Die Alfred-Delp-Kapelle in ihrer baulichen Gestaltung nimmt engen Bezug auf das Martyrium Delps.

Schlicht und konzentriert gehalten ist der Innenraum der Kapelle und weist mit seinem künstlerisch gestalteten Fenster und den immer wieder kehrenden gefesselten Hände symbolhaft auf das Leiden des Paters hin.

