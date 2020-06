Büro bleibt geschlossen

Lampertheim.Die Lukasgemeinde teilt mit, dass das Gemeindebüro bis auf weiteres geschlossen bleibt. Wer einen Kontakt wünscht, wird gebeten, sich per Telefon (Rufnummer 06206/20 91) oder per E-Mail: lukasgemeinde.lampertheim@ekhn.de zu melden. Die Präsenzzeiten sind wie folgt: Montag, Dienstag und Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie Donnerstag von 16 bis 19 Uhr. In den Monaten Juli und August ist das Gemeindebüro mittwochvormittags nicht besetzt.

Auch Pfarrerin Sabine Sauerwein (Telefon 06206/91 22 06; E-Mail: sabine.sauerwein@ekhn.de) und Pfarrer Sven Behnke (Telefon 06206/91 24 49; E-Mail: sven.behnke@ekhn.de ) sind auf diesem Wege zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 29.06.2020