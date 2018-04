Bürstadt hat die beste Eisdiele

Bürstadt/Lampertheim.Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht in Bürstadt verbreitet: In der Marktstraße steht Hessens beste Eisdiele. So mancher Bürstädter Eisfan hat sich für die Wahl im Internet bei Radio FFH die Finger wund geklickt und es hat geklappt: Das Eiscafé Kilian lag am Ende nur 0,5 Prozentpunkte vor dem großen Konkurrenten Eis Oberfeld aus Lampertheim.

"Der Sender hat mich gleich angerufen und

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1926 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.06.2010