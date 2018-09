Bürstädter qualifizieren sich für Meisterschaft

Bürstadt.Wie bereits im letzten Jahr, gab es im Geräteturnen der Turner eine Kooperation zweier Turngaue. Der Turngau Bergstraße und der Turngau Rhein-Main richteten in der Weststadthalle in Bensheim die Gau-Mannschaftsmeisterschaften aus. Mit insgesamt 122 gemeldeten Turnern stellten sich alle Verantwortlichen bereits auf einen langen Wettkampfdurchgang ein. Dank zweier Gerätebahnen und schnell wertenden Kampfrichtern war der Wettkampf bereits nach Zweieinhalbstunden vorbei und die Siegerehrung konnte durchgeführt werden.

Der TV Bürstadt beteiligte sich mit einer starken Mannschaft im Finalwettkampf P4 bis P6 der Elfjährigen und jünger. Für die TV Turner war es das erste Jahr, an dem sie bis P6 turnen durften. Sie begannen fehlerfrei am Barren und konnten somit das erste Gerät für sich entscheiden. Ben Ohl erturnte hier die Tageshöchstwertung von 15,60 Punkten. Die nachfolgenden Geräte Reck, Boden, Pauschenpferd, Ringe und Sprung verliefen ebenfalls ohne Sturz und fast fehlerfrei. Somit konnten die Bürstadter alle Geräte für sich entscheiden. Mit einer Gesamtpunktzahl von 264,00 Punkten und 28,60 Punkten Vorsprung gewannen die jungen Turner des TV Bürstadt die Gau-Mannschaftsmeisterschaft vor der DJK Bensheim mit 235,40 Punkten. Der TV Gorxheim erreichte mit 227,10 Punkten den dritten Platz. Rang vier belegte SKG Roßdorf mit 216,40 Punkten. Somit hat sich die Mannschaft vom TV Bürstadt für die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in Biblis am am 1. und 2. Dezember qualifiziert. Die ersten fünf Einzelplatzierungen gingen ebenfalls an die TV Turner. Ben Ohl wurde Erster, Noah Buhr Zweiter, Julian Reis Dritter, Akim Arslan Vierter und Daniel Weibert Fünfter.

Der Bürstädter Turner Moritz Rau turnte, wie bereits schon im letzten Jahr, für den TSV Auerbach in dem Wettkampf P5 bis P8, 15 Jahre und jünger. Diese Mannschaft hat sich ebenfalls für die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert. Moritz konnte mit 94,45 Punkten die meisten Punkte zum Mannschaftsergebnis beitragen und wurde somit Erster in der Einzelwertung. Die Trainerin Ulrike Richter war mit dem Abschneiden ihrer Turnjungs zufrieden und hofft auf einen guten Wettkampf bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018