Bundestagsabgeordnete pocht auf Steuergerechtigkeit

LAMPERTHEIM.Mit einem Stammtisch zum Thema „Steuergerechtigkeit in Deutschland und Europa“ hat die SPD nun auch in Lampertheim den Europawahlkampf eröffnet. Die Viernheimer Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht pochte in ihrem kurzen Vortrag im Kaiserhof besonders auf die Einführung internationaler Bestimmungen zur Digitalsteuer, einer Mindeststeuer für alle Unternehmen und einer Finanztransaktionssteuer. An das Referat schloss sich eine lebhafte Diskussion an.

Der Unterschied ist enorm. Nach Schätzungen der EU-Kommission zahlen Digitalfirmen im Schnitt nicht einmal halb so viel Steuern wie klassische Unternehmen. Während es im produzierenden Gewerbe etwa 23 Prozent seien, würden Unternehmen im digitalen Sektor nur rund neun Prozent Steuern zahlen. Diese Rechnung machte EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici im Februar auf. Solche Unternehmen seien mit dem klassischen Steuerrecht oftmals „nicht zu fassen“, betonte auch Christine Lambrecht. Denn in Deutschland etwa gelte das Betriebsstätten-Prinzip.

Ein Unternehmen wird dort versteuert, wo es produziert und sitzt und nicht etwa dort, wo es verkauft. Multinationale Firmen im Digitalsektor wie Facebook oder Amazon haben aber oftmals keinen besteuerbaren Firmensitz, der Datenhandel kann nicht genau lokalisiert werden oder sie bündeln ihre Geschäfte in Ländern mit günstigen Steuersätzen. So müssten manche Firmen in Ländern wenig bis gar keine Steuern zahlen, obwohl sie dort massive Gewinne erwirtschaften.

Steuervermeidung oder -verhinderung würden das die Unternehmen dann nennen. Für Lambrecht ist es „nichts anderes, als keine Steuern zu zahlen“. „Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die rechtschaffen ihre Steuern zahlen, am Ende die Dummen sind. Da wollen wir nicht länger zusehen“, versicherte sie. Man wolle mit der neuen Regelung allerdings nicht das herkömmliche Betriebsstätten-Prinzip kippen. Das sei gerade für eine exportorientierte Nation wie Deutschland wichtig. Mit dem Thema hatten die Sozialdemokraten offenbar einen Nerv getroffen. Das Nebenzimmer im Kaiserhof war nach der traditionellen Bürgersprechstunde proppenvoll, neben Genossen waren auch einige Gäste gekommen.

Mehr Steuergerechtigkeit ist deshalb ein zentrales Thema im SPD-Wahlkampf für Europa. Man arbeite daran aber schon länger, betonte Lambrecht. Auf EU-Ebene hatten Deutschland und Frankreich bereits im März einen Vorschlag zu einer Digitalsteuer vorgelegt, der allerdings durch das Veto von Dänemark, Finnland, Irland und Schweden gekippt wurde. Statt nun nationale Richtlinien zu schaffen, plädiert die Bergsträßer Abgeordnete aber weiter für eine internationale Lösung – am liebsten weltweit.

Auf OECD-Ebene wolle man nun für eine Mindeststeuer für alle Unternehmen kämpfen, um Steueroasen zu vermeiden. Trotz des Scheiterns auf EU-Ebene glaubt Lambrecht noch an eine Umsetzung. Dazu müssten Länder davon überzeugt werden, dass niedrige Steuern nur kurzfristig erfolgreich seien und auch Anreize schaffen. Auch eine europäische Finanztransaktionssteuer brenne ihr unter den Nägeln. Die SPD sieht sie in diesen Fragen als treibende Kraft.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortete Lambrecht Fragen der Bürger zu gesamtpolitischen Themen. Den Brexit etwa sieht sie als „abschreckende Blaupause“ für all jene, die Deutschlands Austritt aus der EU fordern. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019