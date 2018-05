Anzeige

Lampertheim.Die erwachsenen Schüler der Musikschule Lampertheim zeigen am Sonntag, 6. Mai, ab 17 Uhr im großen Saal der Zehntscheune, dass sie längst nicht „zum alten Eisen“ gehören, wie es in der Pressemitteilung heißt. In einem Vorspiel nur für Erwachsene präsentieren sie in lockerer Musik-Café-Atmosphäre Songs, Filmmusik und Rockklassiker, die in verschiedenen Unterrichtsgruppen, aber auch im Einzelunterricht geübt wurden.

Schlager bis Rock

In den verschiedenen Besetzungen zeigt sich die Bandbreite des Ensemble-Angebots der Musikschule, das vom Schlagerchor über verschiedene Gitarrengruppen über das Querflötenensemble bis zur Rockband reicht.

Viele Erwachsene im Alter von 20 bis über 80 Jahren nutzen die Angebote der Musikschule, um Kenntnisse wieder aufzufrischen, sich einen langersehnten Wunsch zu erfüllen, ein Instrument neu zu lernen oder einfach nur im geselligen Miteinander zu musizieren. Denn das zeichne alle Kurse aus, heißt es weiter: Der Spaß am Zusammenspiel stehe im Mittelpunkt. Alle Interessierten sind zu dem Konzert eingeladen. Es bietet bei freiem Eintritt Information und musikalischen Genuss. red