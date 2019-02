Buntes Programm beim ökumenischen Treffen

Hofheim.Gemeinsam feierten die Senioren der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchengemeinde im Canisiushaus die ökumenische Seniorenfastnacht. Den Gästen wurde unter der Leitung von Stephan Albrecht ein kurzweiliges Programm geboten, das die Zappelfüße eröffneten.

Die unter der Leitung von Tamara Günther und Silvie Veltmann stehende Formation zählt zu den jüngeren Tanzgruppen aus den Reihen der katholischen Pfarrei. Die Kleinen dokumentierten tänzerisch eindrucksvoll, wie harmonisch es zwischen Enten und Wölfen zugehen kann. Sehr gut kam auch der Sketch des Landfrauenvereins an, den Helga Kreider mit ihren Damen einstudiert hatte. Dabei wurde gekonnt das ökumenische Seniorentreffen aufs Korn genommen. Alles, was sie als junges Mädchen nicht gehabt hatte, brachte Maria Firnkes in die Bütt. Ihre Erlebnisse als Kirchenmaus schilderte Gabi Lameli-Horneff. Nach ihrer gelungenen Premiere auf der Pfarrei-Fastnacht am vergangenen Wochenende durften „Step by Step“, eine neue Tanzgruppe innerhalb der Pfarrei, bestehend aus fünf kleinen Kriegern, die in die Welt der Kampfkunst entführten, auch die Senioren bestens unterhalten. Tamara Günther hatte die „fünf frechen Männer“ auf ihre Darbietung vorbereitet.

Kaffee, Kuchenteilchen und Kräppel gab es obendrein innerhalb des zweistündigen Programms für die Besucher gratis. fh

