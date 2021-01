Buslinie wird wiederbelebt

Hofheim.Um den öffentlichen Personennahverkehr drehte sich die jüngste von Marius Schmidt geleitete digitale Diskussionsrunde der Sozialdemokraten. Mit dabei: Der Kreisbeigeordnete und SPD-Landratskandidat Karsten Krug, der äußerst positive Nachrichten für die Hofheimer hatte. Im Mittelpunkt stand die Buslinie 642 von Biblis über Wattenheim, Nordheim nach Hofheim und von hier aus mit einer Direktverbindung nach Worms.

„Wir brauchen die Busverbindung nach Worms, Mobilität ist wichtig für alle Altersgruppen“, verdeutlichte zu Beginn der SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Schmidt. Diese Vorlage griff Karsten Krug auf, nachdem diese Verbindung vor Jahren dem Parallelverkehr der Bahn zum Opfer gefallen war. Dagegen gab es viele Proteste, darunter eine von der ehemaligen Hofheimer Ortsvorsteherin Rita Rose unterstützte Unterschriftensammlung.

Diese Linie wird jedenfalls ab dem 15. Februar wiederbelebt mit fünf Parallelfahrten täglich von montags bis freitags. Die ursprünglich vorgesehene Rufbusverbindung ab Hofheim wird durch eine Linienverbindung ohne telefonische Vorbestellung ersetzt. Seitens des VRN wurde diese Entscheidung aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen getroffen.

Neues Fahrplankonzept

Das neue Fahrplankonzept sieht montags bis freitags sowohl Direktfahrten ohne telefonische Vorbestellung nach Worms mit fünf Fahrtenpaaren pro Tag im Zwei-Stunden-Takt als auch eine Taktverdichtung auf dem regulären Abschnitt zwischen Biblis und Hofheim in der Hauptverkehrszeit vor. Die erste Ankunft in Worms ist um 8.03 Uhr, die letzte Abfahrt aus Worms erfolgt um 16.06 Uhr. Frühere Fahrten nach Worms und spätere Fahrten aus Worms zurück sind nicht vorgesehen, da in den Zeitfenstern 6 bis 8 Uhr und 16.15 bis 18.15 Uhr jeweils sieben Zugverbindungen bestehen, da die Regionalbahn zwischen Worms und Bensheim in diesen Zeiten verdichtet wird. Ausgespart wird weiterhin das Wochenende.

Die insgesamt 25 Fahrtenpaare von montags bis freitags sind zunächst bis Ende 2022 befristet, werden dann einer Überprüfung unterzogen, um die Auslastung des zusätzlichen Angebots zu dokumentieren. Krug sprach von einer „unheimlich guten Lösung für die Bürger und die Region“. Hinzu kommen noch zusätzliche Verstärkerfahrten der Bahn zwischen Biblis und Hofheim, um eine bessere Anschlusssituation zu schaffen.

Durch die Verstärkerfahrten zwischen Biblis und Worms in der Hauptverkehrszeit werden zum einen in Hofheim zusätzliche Anschlüsse auf die Regionalbahn von und nach Worms sowie von und nach Bensheim hergestellt und in Biblis Anschlüsse an die neue S-Bahn-Linie S9 (Groß-Rohrheim – Biblis – Mannheim – Karlsruhe). Die Linie S9 ersetzt seit Dezember 2020 die alte RB2. Auch dies war eine Maßnahme aus dem Nahverkehrsplan, die nun umgesetzt werden kann.

Alexander Tiefenbach, Spitzenkandidat der Hofheimer SPD, war ebenso wie Hofheims SPD-Vorsitzende Silke Lüderwald erleichtert über die nunmehr vorhandene Direktverbindung von Hofheim nach Worms mit dem Bus, die ein lästiges Umsteigen oder gar das Verpassen eines Anschlusses ausschließt. Martin Stangohr vom Lampertheimer Behindertenbeirat verwies darauf, die Barrierefreiheit nicht außer acht zu lassen, wobei der Umbau der Haltestellen den Kommunen obliegt, diesbezüglich Einschränkungen vorerst wohl in Kauf genommen werden müssen.

Verbesserung der Lebensqualität

Von einer maßgeblichen Verbesserung der Lebensqualität der älteren Bürger sprach die ebenfalls zugeschaltete Rita Rose, „was lange währt wird endlich gut“ würdigte Rose den Einsatz von Karsten Krug, der mit dem perspektivischen Lückenschluss von Hofheim nach Bobstadt noch eine weitere gute Nachricht für die Hofheimer hatte. Dieser Abschnitt soll im Nahverkehrsplan aufgenommen und niedergeschrieben werden, eine Realisierung spätestens im Jahr 2023 erfolgen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021