Buusche orrer Mädsche?

Mit dem Vierbeiner Gassi zu gehen, gehört zu den Freizeitbeschäftigungen, die in Corona-Zeiten guten Gewissens möglich sind. Entsprechend oft wird unser Familienhund in diesem Sommer zu einem Spaziergang ausgeführt, was er aber völlig in Ordnung findet.

Früher bestand die Stadt für mich aus Häusern, Straßen und Plätzen. Inzwischen sehe ich Lampertheim mit anderen Augen. Nun gibt es Stellen, die ich besser meiden sollte, und solche, wo ich unbedingt vorbeigehen muss.

Der Grund dafür sind andere Hunde, die unser eigener entweder unbedingt kennenlernen möchte – dabei handelt es sich zumeist um schon sehr betagte Damen. Oder er möchte einem anderen Rüden unbedingt zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Letzterer Situation will ich hingegen lieber aus dem Weg gehen. Oft genug fand ich mich nämlich dabei wieder, wie ich haltsuchend einen Laternenmast umklammerte, um der Kraft des ziehenden Hundes etwas entgegenzusetzen.

Ein typischer Spaziergang führt uns so beispielsweise eine bestimmte Straße entlang. Gleich zu Beginn treffen wir auf eine Freundin, süß, wollig, oft mit rosa Schleife im Haar, richtig sexy. Der muss natürlich unbedingt „guten Tag“ gesagt werden.

Dann setzen wir den Weg fort, allerdings nur 50 Meter weit, denn auf dem nächsten Grundstück wohnt eine streitlustige französische Bulldogge, die uns „Buschur beibringen“ will. Deshalb gehen wir lieber auf die andere Straßenseite.

Jedoch auch wiederum nicht länger als 100 Meter, denn dann lauert hinter einem Gartenzaun ein Mischling mit ungarischem Namen darauf, unbedarfte Passanten mit seinem plötzlichen Auftauchen und Gebell zu erschrecken. Aber nicht mit uns!

Clever wechseln wir die Straßenseite. Diesmal geht es immerhin zweihundert Meter am Stück vorwärts, doch dann beginnt gefährliches Terrain, denn hier herrscht der Hund von Baskerville. Natürlich heißt er nicht wirklich so, wir haben ihm diesen Namen aufgrund seiner beachtlichen Größe und seines noch beachtlicheren Gebisses verpasst. Vorsichtshalber gehen wir auf die andere Straßenseite, bevor wir in sein Revier geraten. So kann man mich auch mit null Promille in Schlangenlinien die Straßen der Spargelstadt entlanglaufen sehen.

Bei diesen Hunden ist es noch verhältnismäßig einfach, einer zumindest lautstarken Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Schwieriger wird es hingegen, wenn man Tieren begegnet, die man nicht kennt. Da vergewissere ich mich lieber schon im Vorfeld, ob die Gefahr einer Rauferei besteht.

Leider ist mein Hundegedächtnis genauso grottenschlecht, wie mein Personengedächtnis. Oft erinnere ich mich nicht mehr daran, dass ich dem anderen Vierbeiner und dem dazugehörigen Zweibeiner schon mehrfach begegnet bin. So mancher Gassigeher mag daher bei meinem Anblick mit den Augen rollen und entnervt denken: „Oh nein, da ist schon wieder diese Verrückte, die uns jedes Mal zuruft, als stünde sie im Kreißsaal: „Buusche orrer Mädsche?“

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020