Lampertheim.Das letzte Punktspiel in dieser Saison bestritt die C-Jugend des TV Lampertheim in der Kreisklasse eins zu Hause gegen den FC Fürth. Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr, die Partie endete torlos. Einige Torchancen wurden zwar heraus gespielt, doch zwingend waren sie nicht. Im zweiten Abschnitt erhöhte der TVL zwar den Druck, doch der Keeper der Gäste war an diesem Tag nicht zu überwinden. Fürth hatte kurz vor dem Ende noch einmal einen Lattentreffer, um das Spiel zu entscheiden. Doch am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Die C-Jugend beendet diese Saison damit als Vizemeister.

3:1 gegen JHF Unter-Flockenbach

Im letzten Spiel der Kreisklasse drei empfing die D2 des TVL die Gäste aus JFV Unter-Flockenb/Trösel 2 und feierten einen 3:1-Erfolg. Die Jungs standen noch nicht richtig auf dem Platz, da schepperte es schon im Tor des TVL zum 0:1in der zweiten Spielminute. Doch von diesem frühen Rückstand ließen sich die Spargelkicker nicht beeindrucken und versuchten nun Herr der Lage zu werden.

Patrick Dell setzte sich auf der rechten Seite durch und zog nach innen. In Höhe der Strafraumgrenze zog er einfach ab und sein Schuss landete unter der Torlatte im Tor zum 1:1. Auffällig war, dass sich die Gäste durch das Pressing gezwungen sahen, häufig auf lange Bälle zurückzugreifen. Auch sonst sorgte eher der TVL für Unterhaltung. Dion Stierlin (13. Minute), Fabio Bauer (16.) und Piero Capizzi (26.) kamen zu Abschlüssen, ließen allerdings entweder die Präzision vermissen oder scheiterten am Keeper der Gäste.