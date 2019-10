C-Jugend in Kreisklasse

Lampertheim.Sichtlich zufrieden zeigte sich Frank Bauer, der Trainer der C-Jugendlichen des TV Lampertheim, nach dem 4:1-Auswärtssieg bei der FSG Bensheim in der Qualifikationsrunde. Mit jedem Spiel und mit jeder Trainingseinheit ist die Mannschaft gewachsen und immer besser geworden.

Die Leistung stimmte, der Teamgeist war spürbar vorhanden. Und auch wenn ein kritischer Zuschauer moniert hätte, längst nicht alle Chancen seien von der Mannschaft genutzt worden – unter dem Strich waren Spieler und Trainer glücklich. Und das, obwohl kurz nach dem Anpfiff die Bensheimer den Ball im Netz der Lampertheimer versenkten. Doch die Spieler aus der Spargelstadt ließen sich nicht aus dem Spielrhythmus bringen. Wie in der Vorwoche liefen viele Pässe über Lilly Wunderlich, der die beide Außenflanken gut bediente.

Ruppige zweite Hälfte

Nach einem Foul an Alessio Schott verwandelte dieser den Freistoß zum Ausgleichstreffer. Moritz Frank erzielte nur zwei Minuten später das Führungstor nach einer Standardsituation. Mit dem 1:2 verabschiedeten sich die Spieler in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel phasenweise ruppiger. Trauriger Höhepunkt war eine rote Karte für einen Bergsträßer Spieler. Kurios war das dritte Tor der Lampertheimer. So bereitete Moritz Frank eine Ecke vor und traf dann auch noch das Tor. Kurz vor dem Ende der spannenden Partie zielte Alessio Schott mit einem Fernschuss ins Tor der Gastgeber und erhöhte auf ein 4:1. Mit dem Sieg qualifizierten sich die Spieler aus Lampertheim für die Kreisklasse. fh

