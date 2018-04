Anzeige

Lampertheim.In der Kreisklasse eins kamen die C-Jugendlichen des TV Lampertheim zu einem 10:0-Kantersieg über den Lokalrivalen VfK Lampertheim. Eine klare Angelegenheit war die Begegnung der beiden Lampertheimer Vereine. Die Mannschaft des VfB hatte über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance und ließ sich in der zweiten Halbzeit regelrecht vorführen. In der ersten Halbzeit eröffnete Lend Huruglica mit einem satten Schuss den Torreigen für den TVL. Niklas Christmann und Hannes Wetterauer erzielten jeweils per Kopf die Treffer zum 3:0. Linus Kuby und Justin Guender schossen den 5:0-Pausenstand heraus. Zwei schnelle Tore gleich nach Wiederanpfiff durch Justin Guender und Hannes Wetterauer brachen auch noch den letzten Widerstand der Gäste, so dass die zweite Halbzeit eher einem Trainingsspiel glich. Marcel Mlynek, Yosef Darwish und Niklas Christmann besiegelten den 10:0-Endstand.

Mit 1:2 unterlag die D-Jugend dem Kreisligaprimus Tvgg Lorsch. Gegen den Tabellenführenden anzutreten ist immer eine Kopfsache. Aber die Trainer Rainer Foss und Guido Zeymer hatten ihre Jungs für das Spiel gegen den Tvgg Lorsch gut eingestellt. Sie konnten in der ersten Hälfte gut beim erwarteten schnellen Passspiel der Lorscher mithalten, aber auch dank der überragenden Leistung von Torwart Kai Kern blieben viele Chancen der Lorscher ungenutzt. Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis es den Lorschern gelang, die Lampertheimer Abwehr abzuhängen und einen Treffer zu erzielen. Doch Moritz Frank, an diesem Tag im offensiven Mittelfeld hervorragend spielend, erzielte nur wenige Minuten später das Ausgleichstor. Dies war auch der Halbzeitstand.

Dass das Spiel dann etwas an seiner „Spritzigkeit“ verlor, war den extrem hohen Temperaturen an diesem Frühlingstag geschuldet. Die Kräfte und die Konzentration ließen bei den Spargelstädter Spielern zum Ende der zweiten Halbzeit nach. Dadurch konnten die Lorscher erneut in Führung gehen. Dennoch fühlte sich der Endstand von 1:2 aus Lampertheimer Sicht fast schon wie ein Unentschieden an. fh