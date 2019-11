C-Kicker verlieren gegen Lorsch

Lampertheim.Der Fußball-C-Jugend des TV Lampertheim (TVL) gelang es beim 0:1 gegen den TV Lorsch nicht, den erhofften Sieg einzufahren. Der TV Lorsch agierte von Beginn an defensiv und ließ den TVL spielen. Dabei versuchten die Gäste, mit hohen Bällen nennenswerte Torchancen zu kreieren. In der ersten Halbzeit erzielte Lorsch die überraschende und schmeichelhafte 1:0-Führung. Hierbei leistete die Lampertheimer Defensive Mithilfe. Trotz größter Bemühungen der Lampertheimer gelang es im weiteren Spielverlauf nicht, das Abwehrbollwerk der tapfer verteidigenden Klosterstädter zu sprengen. Den Spielern des Trainerduos Frank Bauer und Said Abdel-Azziz blieb ein Torerfolg versagt. fh

