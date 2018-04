Anzeige

Hofheim.Der Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ gibt am Pfingstsonntag, 20. Mai, ein Konzert in der Balthasar-Neumann-Kirche in Hofheim. Es sind zwei Aufführungen geplant. Das Konzert liefert einen Querschnitt aus dem Wirken von Dirigent Werner Stöckel, der seit nahezu 50 Jahren den Chor erfolgreich leitet und nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen will. Im Programm stehen anspruchsvolle Werke von Mozart, Beethoven, Haydn, Mendelssohn Bartholdy, Händel, Schubert und weiteren Komponisten. Zur Vorbereitung auf das Konzert ist am 20. und 21. April ein Singwochenende im Canisiushaus vorgesehen. Karten gibt es ab sofort bei allen Sängern, bei Trockenblumen-Elsäßer in der Rathenaustraße 9 sowie in der Backhausstraße 3 befindlichen Postfiliale/Schneiderei. fh