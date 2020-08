Cäcilia/Sängerrose erneuert Gedenkstein auf altem Stadtfriedhof

Lampertheim.Es war das 125. Jubiläum des MGV Cäcilia 1873, welches 1998 mit großem Aufwand gefeiert wurde. Anlässlich der damaligen Feierlichkeiten beschloss der Verein, einen Gedenkstein auf dem Stadtfriedhof zu setzen, analog des bereits vorhandenen Gedenksteins auf dem jüdischen Friedhof am Stadtpark. Die verstorbenen und gefallenen Vereinsmitglieder zu ehren und um die Erinnerung wachzuhalten, unter dieser Prämisse wurde der Stein damals eingeweiht. Nun, 22 Jahre später, ist der Lauf der Zeit nicht spurlos an der Stätte vorbeigegangen. Mittlerweile hatte sich der MGV Cäcilia aufgelöst und mit der Sängerrose verbunden. Ein neuer Verein entstand: der GV Cäcilia/Sängerrose. Diese neue Verbindung soll nun auch am Gedenkstein zum Ausdruck kommen. Als erster Akt wurde von den Vereinsmitgliedern das Umfeld gesäubert, ehe „Das Steinmetzlädchen“ mit seinem Chef Boris Boxheimer in Aktion trat. Eine noch vorhandene Grabplatte wurde abgeschliffen und mit dem neuen Vereinsnamen beschriftet. Dazu kamen eine komplette Säuberung des Gletschersteins aus den Dolomiten sowie eine Aufarbeitung des Untergrunds. Viel Arbeit für den Steinmetz. „Ich fühle mich mit dem Verein verbunden und helfe gerne in solchen Fällen“, meinte er bei der Abnahme in Anwesenheit der Vorstandsmitglieder Rainer Müller, Gitta Wegner und Klaus Jenner. Die offizielle Einweihung ist für den Totensonntag geplant. Dann hofft auch der Chor, wieder gemeinsam auftreten zu können. red (Bild: GV Cäcilia/Sängerrose)

