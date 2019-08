Café Originell zieht im Bahnhof ein

Hofheim.„Endlich ist es soweit, Hofheim bekommt sein Café“, freuten sich Marliese Sommer und Brigitte Karasch bei der Eröffnung ihres „Café Originell“ gemeinsam mit zahlreichen Gästen. Das Café befindet sich in der Bahnhofstraße 2a, im seitherigen Bahnhofsgebäude mit Zugang von der Gleisseite.

Die Namensgebung spiegelt nicht nur in der außergewöhnlichen Räumlichkeit wider, sondern auch die Art des Inventars. Die Bestuhlung im Innen- und Außenbereich ist bunt, die Holzstühle wurden in Eigenleistung restauriert und lackiert. Die Pächterinnen sind optimistisch, dass ihre Idee gut angenommen wird. Beide verfügen über reichlich Erfahrung in der Gastronomie. Zur lockeren Eröffnungsparty gab es den Sekt gratis, Kaffee und Kuchen zum Sonderpreis. Auf leckere Kuchen und Eis setzen Brigitte Karasch und Marliese Sommer denn auch in den nächsten Wochen. fh

