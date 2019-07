Caritas stoppt Pflegeheim-Sanierung

LAMPERTHEIM.Zwei Etagen waren bereits geräumt, die Bettenanzahl reduziert – eigentlich sollten Anfang 2018 die Bagger im Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung anrollen. Doch entgegen der Ankündigungen der vergangenen Jahre wird das in den 1970er Jahren errichtete Hochhaus nun doch nicht saniert.

Nach einer erneuten Prüfung und Kostenschätzung sei eine Sanierung „wirtschaftlich nicht mehr tragbar“, hieß es von Caritas-Direktorin Stefanie Rhein beim Pressegespräch. Stattdessen suche der Verband nun nach geeigneten Grundstücken für einen Neubau in Lampertheim oder nach einer alternativen Lösung.

Eine Schließung lehnen die Verantwortlichen kategorisch ab. Der Caritasverband Darmstadt hatte die Einrichtung offiziell erst im November 2018 von der Altenhilfestiftung Mariä Verkündigung übernommen, nachdem diese in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Sanierungspläne hatte es schon zuvor gegeben, um das Gebäude in der Hagenstraße zukunftsfähig zu machen.

Kosten von 15 Millionen Euro

Erste Kalkulationen beliefen sich auf Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro. Innerhalb des vergangenen Jahres habe ein Architekturbüro die Sanierung und das Gebäude nochmals eingehend überprüft – mit dem Ergebnis von Mehrkosten in Höhe von fünf Millionen Euro. „Sanierungskosten von 15 Millionen Euro sind für uns nicht mehr zu verantworten“, sagte Stefanie Rhein.

Als Grund für die Mehrkosten nannte sie die allgemeine Kostensteigerung in der Baubranche und eine detailliertere Prüfung. So hätten sich etwa die Kosten für die Dacherneuerung verdoppelt, auch in Sachen Ausstattung und Konzept wäre eine teurere Umsetzung notwendig geworden. Die bisherigen Planungen haben laut Rhein 300 000 Euro gekostet. „Das war für uns alle ernüchternd“, gab Rhein zu.

Ein Abbruch und Neubau mit der Folge der einstweiligen Schließung komme nicht infrage. Das Ende der Sanierungspläne in der Hagenstraße sei aber nicht gleichbedeutend mit dem Ende des Pflegeheims. Im Gegenteil: Obwohl eine Sanierung für das Heim laut Rhein weiterhin „dringend notwendig“ ist, könne man den Betrieb „mit der gewohnten Qualität weiterführen“.

Bei den ursprünglich geplanten Sanierungen handle es sich nicht um bauliche Sicherheitsmängel. „In dieser Hinsicht gibt es für uns keine Auflagen“, stellte die Caritas-Direktorin klar. Bei der geplanten Sanierung sei es vielmehr um eine konzeptionelle Neuaufstellung gegangen, um das Pflegeheim in eine moderne Zukunft führen zu können und an die Ansprüche kommender Generationen anzupassen. Bisher gibt es beispielsweise nur Gemeinschaftsduschen. „Den Bewohnern und Mitarbeitern wird aus dem Sanierungsstopp kein Nachteil entstehen“, versprach sie. Weil man die Bewohnerzahl im Zuge der Sanierungsvorbereitungen auf 75 reduziert hat, wolle man nun wieder auf 96 Betten aufstocken. „Wir nehmen auch wieder vollstationär auf“, betonte Pflegedienstleiterin Rebecca Bauer.

Rhein entschuldigte sich bei den Bewohnern und Mitarbeitern für die „unsicheren Zeiten“, die sie in der Vergangenheit erleben mussten. Mitarbeiter hatten im Zuge der Übernahme sogar auf Teile ihres Gehalts verzichtet, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Rhein garantierte nun die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und eine Zukunft für das Heim.

„Das beruhigt uns“, sagte Heimleiterin Heide Neumann. Trotz reduzierter Bewohnerzahl hatte das Heim kein Personal entlassen, lediglich einige Verrentungen wurden nicht neu besetzt.

Kleinere, bauliche Maßnahmen werde man aber vornehmen. So sollen auf einer der geräumten Etagen Betreuungs- und Therapieräume entstehen, Hof und Dach ausgebessert werden – auch wenn unklar ist, wie lange es am Standort weiter geht. Am neuen Konzept, mit dem der Caritasverband die Übernahme angetreten hatte, will man festhalten – ob mit Neubau, Teilsanierung oder einer ganz anderen Lösung in bestehenden Räumlichkeiten.

Konkrete Ideen oder einen Zeitplan gibt es noch nicht. Der Caritasverband sieht im Sanierungsstopp auch eine Chance. Man arbeite mit Hochdruck an einer neuen Lösung, spätestens bis Ende des Jahres will der Verband in Gespräche mit Stadt und Bistumsleitung treten, um geeignete Grundstücke für einen Neubau auszuloten. Eine Schließung, das war für die Beteiligten klar, könne ohnehin keine Lösung sein.

