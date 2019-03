Casino überfallen

Hofheim.Am Freitag hat ein unbekannter Mann ein Spielcasino in Hofheim überfallen. Gegen 2 Uhr hat der Räuber nach Angaben der Polizei das Casino am östlichen Ortsrand betreten und die 39-jährige Angestellte mit einer großen Pistole bedroht. Mit einem geringen dreistelligen Betrag sei er zu Fuß aus dem Casino in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Angestellte war allein vor Ort und blieb unverletzt. Die Großfahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er spricht akzentfrei Deutsch, trug eine schwarze Nylonjacke mit hellem Bruststreifen und eine Basecap. Seine Beute transportierte er in einer rotweißen Plastiktüte. Die Kriminalpolizei in Heppenheim bittet um Hinweise unter 06252/70 60. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019