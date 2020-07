CDU besucht Hofheim

Hofheim.Die Sommertour der CDU Lampertheim kommt am Montag, 27. Juli, nach Hofheim. Ziel der Tour ist es, während der Sommerpause raus aus dem Sitzungssaal zu gehen und direkt vor Ort Informationen aus erster Hand zu sammeln. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eingang des katholischen Familienzentrums St. Michael in der Kirchstraße 59.

„Der Stadtteil Hofheim wächst und daher muss auch die Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung mitwachsen“, sagt Ortsvorsteher Alexander Scholl. Er wird die aktuelle Situation in Hofheim erläutern und die daraus resultierenden Maßnahmen und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten beleuchten. Darüber hinaus wird Gerhard Keim, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael die Erweiterung und Sanierung des katholischen Familienzentrums vorstellen. Eine Besichtigung der Räumlichkeiten sowie der aktuellen Baustelle ist ebenfalls vorgesehen.

Bürger sind zur Sommertour eingeladen, um sich zu informieren und direkt mit den Mandatsträgern, selbstverständlich unter Beachtung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln, ins Gespräch zu kommen. fh

