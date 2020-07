CDU: Bürger besser beteiligen

Lampertheim.Die Neugestaltung des Straßenrands der Neuschloßstraße durch die Stadtgärtnerei sei mangelhaft kommuniziert worden. Auch hätten die Anwohner stärker in das Vorhaben einbezogen werden müssen, meinte Björn Hedderich (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung. Laut Bürgermeister Gottfried Störmer musste die Verwaltung kurzfristig handeln, um spontan frei gewordene Kapazitäten bei der Baufirma nutzen zu können. Bei der Aktion handele es sich aber um ein Themenfeld im Rahmen des Stadtumbaus, der von den parlamentarischen Gremien so beschlossen worden sei. Anlass der Neugestaltung sei das frühere Zubetonieren von Beeten rund um Bäume, um eine Befahrbarkeit durch parkende Autos zu ermöglichen. Darunter hätten die Bäume gelitten. urs

© Südhessen Morgen, Montag, 06.07.2020