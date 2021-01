CDU fordert Ersatzpflanzung

Hofheim.Vier Anfragen an die Verwaltung haben die Hofheimer Christdemokraten für die nächste Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 3. Februar, 19 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses vorbereitet. Es handelt sich dabei um die letzte Sitzung des Gremiums vor den Kommunalwahlen am 14. März. Nach dem Fällen des großen Kastanienbaums vor einigen Wochen an der Ecke Backhausstraße/Lindenstraße wollen die Christdemokraten wissen, wie die Planungen der Stadtverwaltung bezüglich einer neuen Baumpflanzung an dieser Stelle aussehen.

Der vorherige Baum war nicht mehr zu retten und die Verkehrssicherheit durch herabfallende Äste war nicht sichergestellt. Da der Baum allerdings prägend für das Ortsbild an dieser Stelle war, regen die Christdemokraten eine Neupflanzung an. Weiterhin wollen die Christdemokraten wissen, wer für die Sauberkeit der Unterführungen in Hofheim zuständig ist und ob hier die Reinigungszyklen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden können. Eine gute Beleuchtung, Ordnung und Sauberkeit verhinderten Unfälle und erhöhten das Sicherheitsgefühl insgesamt, so die Begründung der Anfrage. Gerade in Unterführungen seien diese Themen von besonderer Bedeutung. Ein weiteres Ärgernis seien auch immer wieder Graffiti-Schmierereien.

Die kurzfristige Überprüfung und Ausbesserung der Wege im Park Dieulouard sowie auf dem Hofheimer Friedhof ist Thema einer weiteren Anfrage der CDU. In der aktuellen dunklen und regnerischen Jahreszeit zeige sich, dass die wassergebundenen Wege im Dieulouardpark sowie auf dem Hofheimer Friedhof an verschiedenen Stellen ausgebessert werden müssten. Darüber hinaus wäre es nach Ansicht der Christdemokraten wünschenswert, die vorhandenen Wege im neuen Friedhofsteil im Bereich der Rasengitter grundsätzlich nochmals zu bewerten und darauf zu überprüfen, inwieweit dort eine dauerhafte Verbesserung ermöglicht werden kann.

In der Ortsbeiratssitzung im September war vonseiten der Stadtverwaltung mitgeteilt worden, dass der Wetterschutz an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße gegenüber der Tankstelle in Auftrag gegeben worden sei und kurzfristig wieder aufgestellt werde. Ziel sei es gewesen, auch in erster Linie bereits zur dunklen Jahreszeit die Situation zu verbessern. Getan habe sich seit dieser Zeit nichts, daher hinterfragen die Christdemokraten die Zusage. fh

