CDU fordert W-LAN für Bürgerhaus

Hofheim.Für die am Mittwoch, 22. August, um 19 Uhr im Bürgerhaus stattfindende Ortsbeiratssitzung haben die Hofheimer Christdemokraten vier schriftliche Anfragen an die Verwaltung vorbereitet. Die CDU-Fraktion Hofheim bittet die Stadtverwaltung, mit der Supermarktkette „Norma“ Kontakt aufzunehmen und zu klären, ob auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Beschilderungen hinsichtlich einer besseren Verkehrssicherheit angebracht werden können.

Aus Sicht der CDU-Fraktion könnte eine Beschilderung die Verkehrsteilnehmer durchaus sensibilisieren und die Sicherheit erhöhen. Dabei soll der Fokus auf den jeweiligen Zufahrten, auf einer möglichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Gelände sowie auf der Tatsache, dass der Parkplatz auch teilweise als Durchfahrtsstraße genutzt wird, liegen.

Eine zweite Anfrage befasst sich mit dem Standort der Container im Wehrzollhaus. Der aktuelle Standort der Glascontainer befindet sich im Kurvenbereich der Ein- und Ausfahrt des Wehrzollhauses. Das vor kurzer Zeit neu hergestellte Verbindungsstück des Radweges verläuft ebenfalls in diesem Bereich. Dies hat zur Folge, dass während der Altglasentsorgung der Radweg häufig als Parkfläche genutzt wird und somit im Kurvenbereich sowohl für Autofahrer aber in erster Linie für Fahrradfahrer unübersichtliche Situationen entstehen können. Daher bittet die CDU-Fraktion um eine Überprüfung des derzeitigen Standorts.

Für das Bürgerhaus wünschen sich die Christdemokraten zukünftig W-LAN und beziehen sich auf die Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung durch die Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause. Diese Geschäftsordnung gilt auch entsprechend für den Ortsbeirat: Die wesentliche Anpassung besteht darin, dass die Gremienunterlagen zukünftig über das Gremieninformationssystem im Internet elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Für den Zugriff können sowohl städtische als auch private Geräte genutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der CDU-Fraktion auch erforderlich, dass der Sitzungsraum und somit das Bürgerhaus Hofheim mit geeignetem W-LAN ausgestattet werden. Darüber hinaus wäre der Zugang auch für anderweitige Veranstaltungen im Bürgerhaus sinnvoll nutzbar.

Ziel: Hinweise auf Hofheim

Weiterhin bittet die CDU-Fraktion um Informationen zur geplanten „Familien-Erlebnisradroute Ried“ und die Einbeziehung des Stadtteils Hofheim. „Bei der Familien-Erlebnisradroute Ried handelt es sich um ein tolles interkommunales Projekt“ so Marco Knecht. Von den fünf beteiligten Kommunen Biblis, Bürstadt, Groß-Rohrheim, Einhausen und Lampertheim liegt der Stadtteil Hofheim sozusagen mittendrin.

Daher wäre es aus Sicht der CDU-Fraktion wünschenswert, dass bei der Beschilderung der Route auch Hinweise auf den Stadtteil Hofheim berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte an zentraler Stelle in Hofheim, etwa am Alten Rathaus, ebenfalls eine Informationstafel mit Hinweisen und dem Verlauf der Radroute angebracht werden, so dass die Hofheimer ebenfalls direkt vor Ort Informationen erhalten und die sicher attraktive Route auch aktiv nutzen können. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018