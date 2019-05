CDU-Kandidat im Alten Rathaus

Lampertheim.Der Spitzenkandidat der hessischen CDU zur Europawahl, Sven Simon, kommt am Samstag, 4. Mai, 19 Uhr, ins Alte Rathaus. Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der CDU Bergstraße und der CDU Lampertheim wird er über seine Ziele und das Programm der CDU für Europa sprechen. Der 1978 in Wetzlar geborene Jurist ist stellvertretender Landesvorsitzender der Europa-Union Hessen. Seit 2011 ist er Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und seit 2017 stellvertretender Bundesvorsitzender. Er ist erstmals Spitzenkandidat der hessischen CDU zur Europawahl.

An der Philipps-Universität Marburg ist Simon Inhaber eines Lehrstuhls für Völkerrecht und Europarecht mit öffentlichem Recht. Simon will die Interessen der Hessen in der Europäischen Union fachlich kompetent vertreten. red

