Anzeige

„Leidtragende sind die Betroffenen. Darunter insbesondere die Vereine und Schulen, die mit großem Aufwand nach Ausweichmöglichkeiten gesucht und Verträge abgeschlossen haben“, stellt der CDU-Fraktionsvorsitzende fest. Es sei ein enormer Aufwand nötig, um die Kinder in andere Bäder zu bringen – unter anderem mit zusätzlich geplanten Fahrdiensten.

Stöwesand und die CDU Fraktion unterstellen, dass in Lampertheim etwas „schiefläuft“. Einer plötzlichen Erhöhung der Baukosten bei dem Neubau der Kindertagesstätte im Gleisdreieck sei zugestimmt worden, da es sonst zur Verschiebung der Baumaßnahmen gekommen wäre. Die Sanierung des Hallenbades hingegen werde kurzfristig verschoben.

„Es ist auch für uns nicht schön, dass wir das verschieben mussten“, kontert Jens Klingler auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Aber es habe zwei gute Gründe gegeben, den Start der Sanierung um ein Jahr zu vertagen: Zum einen habe die Feinplanung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können. Dies wäre aber zwingend notwendig gewesen, um den gesetzten Zeitrahmen für die Sanierung einhalten zu können und mit den Arbeiten nicht in den nächsten Winter zu kommen.

Klingler mit Blick auf die Dachsanierung: „Wir machen da eine OP am offenen Herzen.“ Zu viele Dinge seien im Vorfeld noch zu begutachten und zu klären gewesen, und manches hätte sich auch erst im Verlauf ergeben, so dass der ursprüngliche Planungszeitrahmen nicht eingehalten werden konnte. „Die Zeit hat nicht gereicht, um das seriös hinzubringen“, so Klingler. Vieles in dem 40 Jahre alten Hallenbad entspreche einfach nicht mehr heutigen Vorschriften und Vorgaben, so dass an vielen Stellen neue Sachverhalte bedacht werden müssen.

Der zweite wesentliche Grund ist laut Klingler, dass das vom Land Hessen angekündigte Förderprogramm für Schwimmbäder noch gar nicht gestartet sei. Die Gefahr, nicht in das Programm aufgenommen zu werden, wenn die Arbeiten schon begonnen hätten, sei zu groß gewesen. Schließlich hoffe die Bädergesellschaft auf einen deutlichen Zuschuss zu den auf 2,5 Millionen Euro kalkulierten Kosten. Darauf könne die Stadt nicht verzichten. Deswegen sei die Verschiebung des Sanierungsbeginns gut zu rechtfertigen, so der Bäder-Chef. red/swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.03.2018