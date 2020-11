CDU Lampertheim zieht mit Ortsvorsteher Scholl in den Wahlkampf

Lampertheim.Mit Alexander Scholl als Spitzenkandidat geht die Lampertheimer CDU in den Wahlkampf. Der 37-Jährige ist damit auch Anwärter auf den Vorsitz in der CDU-Fraktion. Sein Vorgänger Edwin Stöwesand trete „auf eigenen Wunsch etwas kürzer“, sagte der Hofheimer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Bernhard Hossner vor der Mitgliederversammlung, die am Donnerstagabend im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle

...