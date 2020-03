CDU legt sich für Bildung ins Zeug

Lampertheim.Noch sind viele Fragen offen. Doch in den Verhandlungen der Stadt mit Landrat Christian Engelhardt über die Zukunft der Schillerschule hat sich die Lampertheimer CDU festgelegt. Sie hält es für richtig, das Parkhaus in der Domgasse abzureißen, um Platz für eine schulische Erweiterung zu schaffen. Andernfalls, so die Befürchtung der Christdemokraten, müssen Schüler der Innenstadt in die außerhalb gelegene Pestalozzischule ausweichen.

CDU-Parteichef Franz Korb gibt im Pressegespräch die Devise aus: „Bildung vor Parkraum.“ Dass die Schillerschule um einen weiteren Zug ausgebaut werden und die Stadt im Gegenzug die Alte Schule in Hofheim sowie die kreiseigene Sedanhalle im Lampertheimer Zentrum überlassen bekommen soll, ist für CDU-Fraktionsmitglied Alexander Scholl eine „gute Chance für Lampertheim“.

Dass die Stadt trotz jahrelanger Beschlusslage noch immer nicht über ein Parkraumkonzept verfügt, „fällt uns jetzt wieder auf die Füße“, räumt Korb ein. Auch Scholl, der dem Hofheimer Ortsbeirat vorsteht, will die Probleme nicht verkennen, die mit dem Abriss des Parkhauses auf die Innenstadt zukämen. Diese dürften jedoch nicht als „Totschlagargument“ gegen die weitere Stadtentwicklung eingesetzt werden.

Skepsis über „Park and Ride“

„Es geht um die Zukunft der Lampertheimer Grundschüler“, pflichtet Franz Korb bei: „Wir stellen uns dieser Verantwortung.“ Den Vorschlag von Bürgermeister Gottfried Störmer, die mit einem Abriss des Parkhauses wegfallenden Parkplätze durch Park-and-Ride-Angebote an der Hans-Pfeiffer-Halle zu kompensieren, halten die Christdemokraten allerdings für wenig realistisch.

Sie haben nun zehn Fragen an die Verwaltungen von Stadt und Kreis formuliert, um die bevorstehende Entscheidung im Zusammenhang mit Schillerschule und Parkhaus auf einer seriösen Grundlage treffen zu können. Ursprünglich sollte in der nächsten parlamentarischen Runde über das Thema beraten werden. Die Zeit drängt, da die Lampertheimer Schulbezirke im Fall einer blockierten Erweiterung der Schillerschule neu zugeschnitten werden müssten.

Doch ob die Fachausschüsse Ende März überhaupt tagen werden, steht angesichts der Sicherheitsrisiken in Verbindung mit der Ausbreitung des Coronavirus derzeit in Frage.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020