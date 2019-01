CDU-Mitglieder sehen sich auf gutem Weg

Lampertheim.Die Europawahl hatte die Lampertheimer CDU bei ihren Neujahrsempfang im Alten Rathaus in den Mittelpunkt gestellt. Parteichef Aidas Schugschdinis hieß unter den Gästen Bürgermeister Gottfried Störmer, den Landtagsabgeordneten Alexander Bauer sowie den Lampertheimer Fraktionsvorsitzenden Edwin Störmer willkommen.

Schugschdinis dankte seinen Parteigenossen für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr. Er sah die Partei auf einem guten Weg, nachdem bei der Landtagswahl herbe Verluste hätten eingesteckt werden müssen. Als eine Protestwahl gegen die Berliner Politik bezeichnete er das frustrierende Ergebnis von 26,8 Prozent für die CDU in Lampertheim.

Als ein gutes Instrument der Bürgernähe bezeichnete Schugschdinis die 2018 initiierten Stammtische, die fortgesetzt werden. Der Ortsverband habe fünf neue Mitglieder gewonnen. Bürgermeister Gottfried Störmer betonte in seiner Grußadresse die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Parteien. Eindring- lich warb er um eine hohe Wahlbe- teiligung bei der Europawahl im Mai.

Landtagsabgeordneter Alexander Bauer dankte für die Unterstützung bei der Landtagswahl. Er wolle auch künftig als Brückenbauer zwischen den Kommunen und der Landesregierung tätig sein. „Wir müssen in Wiesbaden gute Gesetze machen, die auch in Lampertheim positiv ankommen“, so seine Intention. Dem Umbau der Innenstadt sagte er seine volle Unterstützung zu. Auch wolle er sich in Sachen ICE-Trasse zugunsten der Bürger engagieren. Gleichzeitig plädierte für eine starke kommunale Zusammenarbeit.

Fraktionsvorsitzender Edwin Stöwesand stellte die städtische Haushaltslage in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Der Haushaltsplan 2019 weise knapp 200 000 Euro als Überschuss aus. Ins Gewicht fielen etwa die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. An Landeszuschüssen seien 889 000 Euro für die Stadtentwicklung zu erwarten – zu wenig, fand Stöwesand.

Soziale Komponenten

Als Hauptredner zum Thema „Vor der Europawahl – für ein soziales Europa“ hatte Schugschdinis den Vorstandsvorsitzenden des Internationalen Bundes für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, Thiemo Fojkar, gewonnen. Dieser referierte vor allem über die sozialen Komponenten der Europäischen Union. Die Sozialcharta der EU bestehe auf gleichen Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen und enthalte ein Diskriminierungsverbot. Vor diesem Hintergrund seien über 20 Millionen Arbeitslose vorwiegend im südlichen Europa nicht akzeptabel. Reichere Staaten müssten hier einen Ausgleich schaffen.

Fojkar gab zu bedenken, dass 70 Prozent der Gesetze mittlerweile in Brüssel gemacht würden und unterstrich damit die Bedeutung, auf die Gesetzgebung durch Wahlen Einfluss zu nehmen. Als verbesserungswürdig bezeichnete er die EU-Bürokratie und er kritisierte die vorgeschriebene Einstimmigkeit von Beschlüssen. Dies wirke sich hemmend auf den Fortschritt aus. Für die bevorstehende Wahl müsse noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, stellte er fest. Mit dem Appell: „Jeder sollte sich Gedanken machen, wie man den Bürgern die Vorteile ei- nes geeinten Europas näherbringt“, schloss er seine Ausführungen. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019