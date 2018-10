CDU moniert illegale Wahlplakate

Lampertheim.Anstoß an der Plakatierung zur Landtagswahl nahm im Haupt- und Finanzausschuss CDU-Fraktionsmitglied Lisa Galvagno. Teilweise seien Wahlplakate außerhalb von Ortseingängen angebracht worden, einige auch in unzulässiger Nähe zu Wahllokalen. Als Beispiel nannte die Christdemokratin das Haus am Römer. Im dort untergebrachten Rathausservice können Briefwahlunterlagen abgeholt und an Ort und Stelle ausgefüllt werden.

Der Leiter des Ordnungs-Fachbereichs, Uwe Becher, teilte obendrein mit, für die Plakatierung lägen keineswegs von allen Parteien Genehmigungsanträge vor. Becher war gestern nicht für weitere Anfragen erreichbar. Wie der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Christian Pfeiffer, stattdessen informierte, benötigen Wahlplakate laut Landeswahlgesetz einen Abstand von mindestens zehn Metern zum nächsten Wahllokal, um Beeinflussungen auszuschließen. Die Plakate vor dem Eingang zum Rathausservice seien in ausreichendem Abstand angebracht worden, meinte Pfeiffer.

Nach drei Tagen abhängen?

Die Anfrage von Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel im Ausschuss, ob die Plakate spätestens drei Tage nach der Wahl wieder entfernt werden müssten (Nickel: „Das wäre äußerst sportlich“), beantwortete Stadtsprecher Pfeiffer anderntags. Demnach haben die Parteien 14 Tage Zeit, um ihre Plakate abzuhängen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung sprach sich das Gremium jeweils einstimmig für redaktionelle Änderungen der Entwässerungssatzung und für die Erhöhung der Gebühren für die Metropolcard von derzeit 20 auf 24 Euro aus. Mit der Metropolcard können in 33 Bibliotheken in der Rhein-Neckar-Region, darunter auch in der Lampertheimer Stadtbücherei, Medien entliehen werden. Nach Bibliotheksangaben wird die Metropolcard derzeit von 50 Lampertheimern genutzt.

Klingler: „Immenser Einbruch“

Im Ausschuss bestätigte Finanzdezernent Jens Klingler gegenüber Lisa Galvagno, der städtische Haushalt für 2018 liege 800 000 Euro unter den Planzahlen. Die Steuerschätzung gehe von einer Steigerung der Steuereinnahmen um lediglich 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Diesbezüglich sprach der Erste Stadtrat von einem „immensen Einbruch“. Allein die Gewerbesteuer sei mit einem Minus von zwei Millionen Euro behaftet.

Außerdem nahm Christdemokratin Galvagno Anstoß an der Berichterstattung des „Südhessen Morgen“ über die Entwicklung der städtischen Finanzen. So hatte der „SHM“ in der Ausgabe vom 9. Oktober über aktuelle Entwicklungen berichtet. Dies entspreche, so Galvagno, nicht den korrekten Gepflogenheiten, wonach zunächst die Entscheidungsträger über Haushaltsangelegenheiten zu informieren seien. urs

