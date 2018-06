Anzeige

Lampertheim.Die hessischen Sommerferien bedeuten auch für den kommunalen Politikbetrieb eine sechswöchige Verschnaufpause. In dieser Zeit lädt die CDU Lampertheim zu ihrer Sommertour. Startschuss ist am kommenden Montag, 25. Juni, 18 Uhr, im Gleisdreieck (Ringstraße) in Lampertheim. Dort schaut sich die CDU den Baufortschritt des neuen Kindergartens in der Ringstraße sowie die aktuellen Planungen für das Gleisdreieck an.

Der Sommertour-Termin am 2. Juli findet mit Vertretern der Bürgerkammer Rosengarten im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteils statt. Die CDU Lampertheim lädt die Bürger ein, an allen Terminen der Sommertour teilzunehmen.

Die weiteren Termine der CDU-Sommertour finden an den darauffolgenden Montagen (2., 9., 16. Juli) jeweils um 18 Uhr statt.