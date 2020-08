CDU: Strategie des Bürgermeisters gescheitert

Lampertheim.Von einer „schallenden Ohrfeige“, die das hessische Wirtschaftsministerium der Lampertheimer Verwaltung verpasst hat, spricht CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott. Denn er sieht darin einen Ausdruck des Scheiterns von Bürgermeister Gottfried Störmer in den bisherigen Verhandlungen über den geplanten Ausbau der Stromtrasse durch Netzbetreiber Amprion.

Das Thema steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses am Dienstag. Laut Mitteilungsvorlage der Verwaltung hat die Festlegung eines 400-Meter-Abstands der Wohnbebauung zu vorhandenen Höchstspannungsleitungen Auswirkungen auf die Bauleitplanung der Stadt für das geplante Neubaugebiet „Gleisdreieck“.

Damit wären gut zwei Drittel des Gebiets einer Erschließung entzogen – und das, obwohl bereits eine Wohnbebauung in deutlich geringerem Abstand zu den vorhandenen Höchstspannungsleitungen besteht. Um das Baugebiet Gleisdreieck dennoch entwickeln zu können, sei ein Zielabweichungsverfahren notwendig. In diesem Fall müsste die Abstandsregelung nicht beachtet werden. Für Christdemokrat Ott eine naive wie „fragwürdige Rechtsauffassung“. Würde sie doch bislang nicht kalkulierbare Gesundheitsrisiken für die bestehenden Wohngebiete akzeptieren.

Bei Gesprächen im Wirtschaftsministerium ist laut den Vertretern der Stadt denn auch signalisiert worden, dass zunächst andere Möglichkeiten geprüft werden sollten, darunter die Verschwenkung nicht nur der späteren, jetzt noch 220-Kilovolt starken Ultranet-Trasse, sondern auch der ebenso bestehenden 380-Kilovolt-Leitung. Den Lampertheimern sei der Eindruck vermittelt worden, dass eine Zielabweichung kaum durchzusetzen sei.

Ott: Bisherige Position hinfällig

Damit ist nach Auffassung von Christdemokrat Ott die bisherige Position des Lampertheimer Bürgermeisters in sich zusammengebrochen. Denn laut Gottfried Störmer sei zum einen eine Verschwenkung der 380-kV-Höchstspannungsleitung nicht als Verhandlungsgegenstand gegenüber Amprion zu sehen gewesen. Stattdessen verfolge die Verwaltung das Ziel, das Baugebiet über ein Abweichungsverfahren erschließen zu können. Damit habe der Bürgermeister – entgegen der Forderung durch die Fraktionen und die Interessengemeinschaft „Wir stehen unter Strom“ – die angebliche Nicht-Verschwenkbarkeit der 380-kV-Stromtrasse als „gottgegeben“ hingenommen, während das Wirtschaftsministerium hierin durchaus eine Option sehe und der Strategie des Abweichungsverfahrens eine Abfuhr erteile. Die Politik werde nun verstärkt darauf dringen, dass sich die Verwaltung die Position des Wirtschaftsministeriums in den weiteren Gesprächen mit Amprion zu eigen macht und auf eine Verschwenkung beider Höchstspannungsleitungen besteht, betont CDU-Fraktionsmitglied Ott.

Unterdessen hat der Bürgermeister am 21. August eine Pressemitteilung versenden lassen, in der er die Notwendigkeit artikuliert, die noch näher an der Bebauung führende 380-kV-Leitung zu verlegen. Er hält zugleich an der Option einer Abweichung vom 400-Meter-Abstand fest. Auch äußert er sich abermals kritisch über eine Verschwenkung, da sie die Bündelung von Trassen aufhebe und zusätzliche Ackerflächen beanspruche. Die Hauptsorge habe indes der Gesundheit der Menschen zu gelten. Deshalb sei ein größtmöglicher Abstand der Leitungen zu Wohngebieten anzustreben.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.08.2020