CDU strebt bürgernahe Kommunalpolitik an

Hofheim.Bestens vorbereitet sehen sich die Hofheimer Christdemokraten für die am 14. März terminierte Kommunalwahl. Im Bürgerhaus wurden die Kandidaten für die parlamentarischen Gremien vorgestellt. Im Mittelpunkt des Interesses der von CDU-Chef Bernhard Hossner eröffneten Zusammenkunft stand die von Ortsvorsteher Alexander Scholl angeführte Liste des Ortsbeirates.

„Eine gesunde Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen als Basis, um die erfolgreiche Arbeit der aktuellen Legislaturperiode fortzusetzen“, beschrieb Scholl die Situation in Hofheim, bei der die CDU 2016 nach Jahrzehnten der Opposition die Mehrheit im Ortsbeirat stellt. Hinter dem Ortsvorsteher folgen auf den Listenplätzen zwei bis neun Susanne Volkert, Marco Knecht, Martin Bär, Bernhard Hossner, Alexander Rank, Julia Hinz, Christian Marquard und Edwin Stöwesand.

Scholl sieht seine Partei für Hofheim bestens aufgestellt. Er sprach von glaubwürdiger, bürgernaher, konstruktiver Kommunalpolitik und verwies auf Ziele, die in den vergangenen vier Jahren umgesetzt wurden: darunter die Bürgerhaussanierung, eine barrierefreie Verwaltungsstelle, den Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Zusammenarbeit mit cultur communal und dem Lampertheimer Stadtmarketing.

Ziele im Visier

Dabei hat die CDU Hofheim die Ziele für die kommenden Jahre bereits im Visier. Als größtes Projekt wartet die Neugestaltung des Hofheimer Bahnhofsvorplatzes, der zum attraktiven Mittelpunkt ausgebaut werden soll. Fest im Blick der Hofheimer CDU bleibt der nachhaltige Spagat zwischen der Entwicklung nach außen mit einem weiteren Neubaugebiet und der innerörtlichen Entwicklung. Dabei soll vor allem das Potenzial der Alten Schule und dem dazugehörenden Gelände in der Wilhelm-Leuschner-Straße ausgeschöpft werden.

Als weiterhin ausbaufähig wird der Hofheimer Rundwanderweg angesehen, Walk- und Laufstrecken sollen aufgegriffen und die Geschichte soll erlebbar gemacht werden. Im Zusammenspiel mit cultur communal können sich die Christdemokraten durchaus vorstellen, auch einmal neue Veranstaltungsformate zu etablieren. Vorangetrieben werden soll die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum, eine Verbesserung der Spiel- und Bolzplatzsituation für Kinder und Jugendliche sowie die aktive Begleitung und Umsetzung der Bedarfsplanung der Kindertagesstätten. Als weitere Ziele formulierte Alexander Scholl die Aufwertung der Grünflächen und Ortseingänge sowie den Verkehrswegeausbau.

Scholl betonte, der gesamte Ortsbeirat müsse weiterhin glaubwürdig und ergebnisorientiert bleiben und in Richtung Lampertheim mit einer Stimme sprechen, um etwas zu erreichen. „Dafür stehe ich“, so der leidenschaftliche Appel des Hofheimer Spitzenkandidaten. Auf Position 14 für die bereits verabschiedete Kreistagsliste findet sich in aussichtsreicher Position mit Torsten Volkert ein weiterer Hofheimer.

Die für die Stadtverordnetenversammlung eingebrachte Liste soll am 12. November verabschiedet werden. Hierfür kandidieren Alexander Scholl, Edwin Stöwesand, Marco Knecht, Julia Hinz, Martin Bär, Torsten Volkert, Bernhard Hossner, Alexander Rank, Jürgen Blumhofer und Peter Kortyka. Lampertheims CDU-Chef Franz Korb würdigte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit den Hofheimer Parteikollegen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020