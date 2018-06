Anzeige

Lampertheim.In die Debatte gebracht hat es SPD-Fraktionschef Marius Schmidt in der letzten Sitzung des Lampertheimer Haupt- und Finanzausschusses. Doch bereits zuvor hatte die CDU-Fraktion einen Antrag im Parlamentarischen Büro eingereicht, der sich mit dem Landesprogramm „Kompass“ befasst. Es bietet den hessischen Kommunen eine individuelle Sicherheitsarchitektur. Ihren Antrag will die CDU in die Stadtverordnetenversammlung an diesem Freitag einbringen.

Hintergrund der Debatte im Ausschuss war eine Mitteilungsvorlage, die der Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung der Lampertheimer Verwaltung vorgelegt hatte (wir berichteten). Darin werden vor allem personelle Defizite bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet beklagt. Im Ausschuss hatte sich die Koalition aus SPD und FDP gegen Mehrausgaben für Personalstellen im Fachbereich ausgesprochen.

Stattdessen riet SPD-Fraktionschef Schmidt zur Beteiligung am Programm „Kompass“ der schwarz-grünen hessischen Landesregierung. Es ist in den vier Modellkommunen Bad Homburg, Hanau, Maintal und Schwalbach erprobt worden. Inzwischen können sich sämtliche hessische Kommunen am „Kommunalprogramm Sicherheitssiegel“ beteiligen.