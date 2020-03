CDU: Wo bleibt der Masterplan?

Lampertheim.Mit Blick auf immer wieder geäußerte Beschwerden sowohl in den parlamentarischen Gremien als auch aus der Bevölkerung, die sich auf die Park- und Verkehrssituation in der Stadt beziehen, erhalten die Lampertheimer Christdemokraten ihre Forderung nach einer personellen Aufstockung des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung aufrecht. Sie werde spätestens bei den nächsten Haushaltsberatungen wieder auf die Tagesordnung kommen, kündigte CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand im Pressegespräch an.

Sein Parteifreund Alexander Scholl erkennt in rückläufigen ordnungspolizeilichen Kontrollen ein städtisches „Vollzugsdefizit“. Mit Spannung erwarte er die Ergebnisse der Bürgerbefragung, die die Stadt im Zuge des Sicherheitsprogramms „Kompass“ unternommen hat (wir haben berichtet).

Unterdessen versprechen sich die Christdemokraten konstruktive Impulse für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes aus den Vorschlägen, die Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern kürzlich unterbreitet haben. CDU-Fraktionsmitglied Björn Hedderich legt hierbei Wert auf Orientierungs- und Informationseinrichtungen, die Bahnreisende rechtzeitig auf städtische Angebote hinweisen.

Für Parteichef Franz Korb ein „Thema, das uns umtreibt“. Ihm stelle sich mit Blick auf die Gesamtentwicklung des Bahnhofsgeländes mitsamt dem Gebäude die Frage: „Wo bleibt eigentlich der Masterplan?“ urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020