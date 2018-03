Anzeige

Lampertheim.Mit zwei Athleten reiste das Lampertheimer Kampfsportteam Ihrig nach Mülheim-Kärlich, um sich beim ersten großen Turnier des Jahres mit andern Kämpfern aus dem In- und Ausland zu messen. Der Championsday (Mittelrhein-Cup) ist eine der größten Veranstaltungen im Amateur-Kampfsport. In diesem Jahr wurde die Teilnehmeranzahl auf 600 limitiert. Ihre gute Form aus dem Vorjahr konnte die mehrfache Junioren-Weltmeisterin im Kickboxen, Celine Siebenäuger, laut Pressemitteilung auch zum Start diesen Jahres bestätigen. Sie besiegte alle ihre Gegnerinnen und gewann Gold im Leichtkontakt. Ebenfalls chancenlos war die Konkurrenz von Celine Siebenäuger im Pointfighting, wo die Lampertheimerin am Ende auch auf Platz eins stand. Im Semikontakt (Pointfighting) ging Calvin Riedl auf die Kampfmatte. Auch diesem Kampfsportler aus dem Team Ihrig hatten seine Gegner nichts entgegenzusetzen. Er stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen und gewann ebenfalls Gold. red (Bild: Team Ihrig)