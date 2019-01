CGT-Karnevalisten proben für großen Auftritt

Lampertheim. Wenn manche Fastnachtsfans noch schlummern oder sich mit dem Winterblues herrumquälen, dann sind die aktiven Karnevalisten schon längst am Proben. Wie die Mitglieder des Carnevals-Gremiums im Turnverein (CGT). Sie feiern am Samstag, 2. März, 19.11 Uhr, in der Jahnhalle ihre Sitzung. Das Motto ihrer Kampagne lautet „Sommer, Sonne, Sonnenschein - beim CGT im Turnverein“.

