Chancen auf Meisterschaft

Hofheim.Die Herren 50 des Tennisclubs Hofheim (TCH) sorgen weiterhin für Furore. Im Spitzenspiel der Bezirksliga A beim TC Groß-Rohrheim bauten die Routiniers durch einen 6:3-Erfolg ihre Erfolgsbilanz auf 8:0 Punkte aus und haben damit allerbeste Chancen auf die Meisterschaft.

Fünf Einzelsiege durch Heiko Schade (6:0/6:2), Hans-Jürgen Hechler (1:6/6:2/10:4), Rüdiger Hess (6:4/5:7/10:2), Rainer Niederhöfer (7:6/1:6/10:7) und Jürgen Gugumus (7:6/6:1) sorgten früh für klare Verhältnisse, auch wenn drei Partien erst im Championstiebreak entschieden wurden. Nach einem 6:4/3:1 musste Gerhard Gugumus verletzt passen. Hess/Niederhöfer (7:5/7:6) zeigten sich für den sechsten Zähler verantwortlich. Die beiden Doppelniederlagen von Schade/Hechler (6:4/1:6/8:10) und Gerd Biebesheimer/Gugumus (2:6/1:6) konnten die Gäste locker wegstecken.

Die Damen 40 untermauerten ihren zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga durch einen 4:2-Heimsieg über den Mörlenbacher TC. Drei Einzelerfolge gaben den Gastgeberinnen Sicherheit. Sandra Vranjkovic (6:4/6:2), Elke Hess (4:6/6:1/11:9) und Nicole Beyer (6:0/6:0) behaupteten sich, Hannelore Gugumus (2:6/1:6) unterlag in zwei Sätzen. Gugumus/Beyer (6:1/6:2) holten den entscheidenden vierten Zähler, womit das knappe 7:6/6:7/8:10 von Vranjkovic/Hess nicht ins Gewicht fiel.

Der erste Saisonsieg gelang den Herren des TCH in der Bezirksliga A mit 6:3 gegen den TC Rüsselsheim 2, womit sich die Hofheimer mit 2:6 Zählern auf Platz sechs verbesserten. Hofheims Nummer eins, Tim Dejung (6:0/6:0), und Steffen Steiner (6:1/6:2) hatten es in den Einzeln sowie im gemeinsamen Doppel (6:0/6:1) besonders eilig. Nikita Tatsch (6:1/1:6/10:3) und Fabian Antz (1:6/7:6/10:5) punkteten ebenfalls.

Überlegene Gäste

Philipp Wehlen (6:2/2:6/8:10) und Yannik Biebesheimer (1:6/3:6) unterlagen ebenso wie Wehlen/Tatsch (2:6/2:6) im Doppel. Antz/Biebesheimer (3:6/6:4/12:10) holten Zähler Nummer sechs für die glücklichen Sieger. Auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga A befinden sich die Herren 30 nach der 0:6-Heimpleite gegen Ligaprimus TC Einhausen. Alle Partien gingen in nur zwei Sätzen an die hochüberlegenen Gäste. Für die Gastgeber spielten Christian Hahl (1:6/0:6), Matthias Kaiser (4:6/4:6), Dirk Deters (1:6/0:6), Eric Diesner (2:6/0:6) sowie im Doppel Hahl/Kaiser (4:6/1:6) und Diesner/Gerald Lippert (0:6/0:6).

Abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga A befinden sich nach der 0:6-Klatsche in Viernheim die Junioren U12. Die Gäste standen auf verlorenem Posten, gaben alle Partien durch Mika Lameli (0:6/0:6), Ben Deters (3:6/3:6), Dian Yoldas (0:6/0:6), Philipp Fischer (0:6/0:6), Lameli/Deters (3:6/0:6) und Yoldas/Fischer (0:6/0:6) in nur zwei Sätzen ab.

Ein Punktgewinn gelang den Junioren U18 in der Kreisliga B beim 3:3 gegen die vierte Vertretung des TC Erzhausen. An Nummer eins und zwei setzten Nils Schade (6:1/6:7/11:9) und Felix Schramm (6:4/6:1) Akzente und punkteten auch im gemeinsamen Doppel (6:4/6:1). Elias Glaser (3:6/1:6) und Luca Siebenhaar (2:6/7:5/6:10) blieb sowohl im Einzel als auch im Doppel (6:7/3:6) ein Erfolgserlebnis versagt. Mit 4:2 Punkten befinden sich die Hofheimer als einer der drei punktgleichen Verfolger von Spitzenreiter TG Bobstadt in der Tabelle wieder. fh

