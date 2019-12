Chinesin liebt’s deftig

Qian Chen (2.v.l.) in fröhlicher Runde auf dem Weihnachtsmarkt. © roi

Lampertheim.Qian Chen aus Shanghai liebt die deutschen Weihnachtssitten- und bräuche. Vor allem das deftige Essen. Die Touristin nutzte die Vorweihnachtszeit für einen Besuch auf dem Lampertheimer Weihnachtsmarkt und war hingerissen. Die Stimmung sei wundervoll und die kulinarischen Spezialitäten einfach lecker. Von Letzterem hatte der Weihnachtsmarkt einiges zu bieten. Verführerische Düfte schwebten den Gästen von den Ständen entgegen und lockten sie an. Zum Schlemmerprogramm von Qian Chen gehörten typische Weihnachtsmarktklassiker wie Reibekuchen und weißer Winzerglühwein. „Und in geselliger Runde schmecken die Spezialitäten gleich noch mal so gut“, schwärmte die Chinesin.

Qian Chen war zu Besuch bei Elli und Nicole Schollmeier. Da Gänsebraten und Weihnachten einfach zusammengehören kam bei Schollmeiers zum Mittagessen knuspriger Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen auf den Tisch. Die Frau aus Shanghai war auch von diesem Festessen restlos begeistert. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019