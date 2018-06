Chöre begeistern mit Vielfalt

Anzeige

Hüttenfeld.Er hat schon gute Tradition, der Basar der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Hüttenfeld. Zum 46. Mal konnte Pfarrgemeinderat Rainer Brauksiepe die Gäste im Kreuzgang des Pater-Delp-Zentrums begrüßen.

Der Samstagabend steht traditionell unter einem musikalischen Stern. Die Erwachsenenchöre des MGV 1892 sind Stammgäste. Dirigent Marc Bugert hatte für den milden Sommerabend passende Lieder mitgebracht. Der Frauenchor forderte keck „Ein Likörchen für das Frauenchörchen“. Der Männerchor gab sich international mit dem Gospel „Roll Jordan roll“ und dem italienischen Volkslied „Tal in den Bergen“. „Purple Voices“ nennt sich der gemischte Chor, der mit Joy Flemmings „Ein Lied kann eine Brücke sein“ begeisterte.

Bereits zum dritten Mal waren die Jagdhornbläser des Schützenvereins Siedelsbrunn angereist, die mit ihren Instrumenten die Besucher in Wald und Flur entführten. Am Sonntag lud das sonnige Wetter zum Verweilen im Kreuzgang ein. Nach der Festmesse, an der sich der Kirchenchor St. Michael aus Viernheim unter der Leitung von Christoph Wunderle beteiligte, sorgte der Chor auch beim Frühschoppen bis zum Mittagessen für musikalische Unterhaltung. Rund ums Pater-Delp-Zentrum gab es verschiedene Spielstationen für die Kinder.