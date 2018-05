Anzeige

LAMPERTHEIM.Für Hofheim und die Gemeinde Dieulouard im Nordosten Frankreichs schloss sich am Wochenende ein Kreis. Im Hofheimer Bürgerhaus feierten rund 150 Gäste die 25-jährige Partnerschaft mit einem großen Festprogramm, das größtenteils von den befreundeten deutsch-französischen Vereinen gestaltet wurde. Genau an der Stelle, an der schon vor einem halben Jahrhundert alles begann.

Die Anfänge der Freundschaft reichen nämlich schon viel weiter zurück, als es die offiziellen Verschwisterungsurkunden aus dem Jahr 1993 bezeugen. In einer Zeit, in der Hofheim noch eine eigenständige Kommune war, suchten Mitglieder der Sängervereinigung 07/20 einen geeigneten Partnerchor in Frankreich. Nach Jahrzehnten der Feindschaft wollte der Chor seinen Teil zum Frieden und der Völkerverständigung leisten.

Dieulouard Hofheims Partnerstadt ist eine knapp 4700 Einwohner fassende Gemeinde im Nordosten Frankreichs. In der ehemaligen Region Lothringen gelegen, erstreckt sich die Kommune am linken Moselufer in rund 250 Kilometer Entfernung zum hessischen Ried. Der Ort geht auf eine Befestigung aus gallo-römischer Zeit zurück, das später Stammsitz des Hauses Scarponnois wurde. Noch heute steht an dieser Stelle eine Burg.

Im Oktober 1968 sangen die Chöre 07/20 und Les Amis du Chant (Freunde des Gesangs) erstmals gemeinsam an ebenjener Stelle zur damaligen Einweihung des Bürgerhauses und legten den Grundstein für die Partnerschaft. Nun, fast 50 Jahre später, traten der französische und der deutsche Chor wieder gemeinsam auf – erneut im gerade erst eingeweihten neuen Bürgerhaus.