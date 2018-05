Anzeige

Hüttenfeld.Ronald Ehret leitet sowohl den Kinder- und Jugendchor Bensheim als auch die „Young Voices“ des Sängerbund 1892 Hüttenfeld. Mit beiden Chorformationen sind zwei große Sommerkonzerte geplant: am 25. Mai im Kronepark Auerbach und einen Tag später im Hüttenfelder Bürgerhaus. Bereits im Januar fand in der Jugendherberge Erbach das gemeinsame Probewochenende der beiden Jugendchöre statt. Jetzt waren die Kinderchöre an der Reihe, die in der Jugendherberge Weinheim mit ihrem Leitungsteam zwei Tage verbrachten.

Knapp 50 Kinder hatten neben den Proben natürlich auch viel Spaß beim Malen, Spielen und Basteln. Auch fiel die Horde in eine Eisdiele ein, wo die erhitzten Stimmen mit Speiseeis gekühlt wurden. Jetzt ist man gewappnet und freut sich auf die beiden Konzerte, wenn knapp 90 Kinder und Jugendliche auf der Bühne stehen und ihr reichhaltiges, abwechslungsreiche Programm präsentieren werden. ron